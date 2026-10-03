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    Região

    ULS Lezíria convida população a participar na definição das prioridades de saúde da região

    Por: Daniel Cepa 03 de outubro, 2026 1 minuto de leitura

    A Unidade Local de Saúde da Lezíria (ULS Lezíria) está a desenvolver o Plano Local de Saúde e convida a população dos concelhos abrangidos a participar na identificação e definição dos principais problemas e prioridades de saúde da região.

    A participação é feita através do preenchimento de um breve questionário, disponível até ao próximo dia 7 de outubro.

    Segundo a ULS Lezíria, o Plano Local de Saúde será um documento estratégico, inclusivo e intersetorial, orientado para a melhoria da saúde da população da respetiva área de influência.

    O questionário pretende recolher a perspetiva dos cidadãos e aproximar as prioridades definidas no documento das necessidades sentidas pela população.

    Os contributos recebidos vão ajudar a identificar os problemas considerados mais relevantes e a orientar as estratégias e intervenções a desenvolver na área da saúde.

    Os interessados podem participar através do questionário disponibilizado pela ULS Lezíria:
    https://forms.cloud.microsoft/e/ufyN6rBtjt

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