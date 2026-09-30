Oito detidos e dezenas de infrações detetadas em operação da PSP

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A Polícia de Segurança Pública (PSP) deteve oito pessoas durante uma operação de grande envergadura realizada na noite de 26 para 27 de setembro, nas cidades do Entroncamento e Torres Novas, no âmbito da operação nacional “Portugal Sempre Seguro”.

A ação foi promovida pelo Comando Distrital da PSP de Santarém, através da Divisão Policial de Tomar, e mobilizou 42 polícias e 20 viaturas. Participaram elementos das áreas de Investigação Criminal, Trânsito, Estrangeiros e Fronteiras, Ordem Pública e Armas e Explosivos, bem como o Grupo Operacional Cinotécnico da Unidade Especial de Polícia.

A operação contou ainda com a participação de quatro inspetores da Autoridade Tributária e Aduaneira e dois inspetores da Autoridade para as Condições do Trabalho.

Durante a ação foram fiscalizados 13 estabelecimentos de restauração e bebidas, 80 veículos e 32 cidadãos estrangeiros. As oito detenções ocorreram por crimes relacionados com condução sem habilitação legal, condução sob influência do álcool, tráfico de estupefacientes e imigração ilegal.

Foram apreendidas 18,6 doses de cocaína e 160 euros em dinheiro.

No âmbito da fiscalização foram ainda levantados 29 autos por diversas infrações, nomeadamente condução sob influência do álcool, falta de inspeção periódica obrigatória, falta de seguro, não utilização do cinto de segurança, falta de colete refletor, ausência de documentos, falta de triângulo de sinalização, carta de condução caducada e falta de material refletor em motociclos.

Foram também detetadas infrações relacionadas com a produção irregular de bebidas espirituosas e com trabalho não declarado.

A operação teve como objetivos reforçar a presença policial, prevenir e combater a criminalidade, fiscalizar comportamentos de risco na condução e verificar o cumprimento das normas legais em estabelecimentos de diversão noturna, contribuindo para a segurança nos espaços urbanos e de lazer.

A PSP refere que continuará a realizar operações integradas com outras entidades, reforçando a fiscalização e a presença policial no terreno.