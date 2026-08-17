Segunda-feira, agosto 17, 2026 19:46
    Onde há crise, há esperança

    PARA HOJE / 17.AGO

    Por: Redação 17 de agosto, 2026 2 minutos de leitura

    Domingo vem de dominus, em latim. Isto é: Senhor. É dia de pensar quem é o nosso Senhor, a pessoa ou o valor a quem dedicamos a nossa vontade e o nosso amor. Também é dia de sermos “Senhores”. Isto é, de nos darmos ao respeito e de respeitar. Respeito é uma palavra muito bonita, que significa “olhar de frente”. Este é o grande desafio de um mundo que não respeita nada nem ninguém. Mas pode mudar!
    Vasco P. Magalhães, sj
    NÃO HÁ SOLUÇÕES, HÁ CAMINHOS
    365 vezes por ano não perguntes porquê, mas para quê.

    Edições Tenacitas
    www.tenacitas.pt

    Notícias relacionadas

    Sociedade

    Paróquia de Almeirim promove almoço convívio em setembro

    BY-Inês Ribeiro 17 de agosto, 2026
    Sociedade

    Festa das Primícias leva bênção das colheitas a Almeirim

    BY-Inês Ribeiro 17 de agosto, 2026
    Aggressive husband with clenched fist threatens to hit his wife. Domestic Family violence concept.
    Região

    GNR detém homem de 67 anos por violência sobre ex-companheira

    BY-Inês Ribeiro 17 de agosto, 2026
    Cultura

    Bernardo Caetano regressa à música com o projeto PROCURADO

    BY-Daniel Cepa 17 de agosto, 2026
    Região

    Homem detido pela GNR por tráfico de cocaína

    BY-Daniel Cepa 17 de agosto, 2026
    Região

    Santarém lança nova campanha de esterilização gratuita para cães e gatos

    BY-Daniel Cepa 17 de agosto, 2026