PARA HOJE / 17.AGO

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Domingo vem de dominus, em latim. Isto é: Senhor. É dia de pensar quem é o nosso Senhor, a pessoa ou o valor a quem dedicamos a nossa vontade e o nosso amor. Também é dia de sermos “Senhores”. Isto é, de nos darmos ao respeito e de respeitar. Respeito é uma palavra muito bonita, que significa “olhar de frente”. Este é o grande desafio de um mundo que não respeita nada nem ninguém. Mas pode mudar!

Vasco P. Magalhães, sj

NÃO HÁ SOLUÇÕES, HÁ CAMINHOS

365 vezes por ano não perguntes porquê, mas para quê.

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