Segunda-feira, agosto 17, 2026 18:34
    Região

    Santarém lança nova campanha de esterilização gratuita para cães e gatos

    Por: Daniel Cepa 17 de agosto, 2026 2 minutos de leitura

    O Município de Santarém avança a partir de hoje, dia 17 de agosto, com uma nova campanha de esterilização gratuita de animais de companhia destinada aos residentes do concelho.

    A principal novidade desta edição passa pela descentralização do processo de inscrição, que passa a ser efetuado diretamente nas Juntas e Uniões de Freguesia, numa medida que pretende facilitar o acesso dos munícipes ao programa, sobretudo daqueles com maiores dificuldades de acesso aos meios digitais.

    A campanha decorre entre 17 de agosto e 15 de setembro e está limitada a 250 inscrições. O objetivo passa por promover o bem-estar animal, prevenir o abandono e apoiar as famílias no controlo da população de cães e gatos.

    Para beneficiar da campanha, os tutores dos animais têm de residir no concelho de Santarém e apenas poderão inscrever um animal por pessoa. Os cães e gatos deverão ter microchip registado e, no caso dos cães, vacinação antirrábica válida.

    Caso os animais não possuam microchip ou vacina antirrábica, estes procedimentos poderão ser realizados no próprio dia da cirurgia, ao abrigo da campanha da Direção-Geral de Alimentação e Veterinária. Nestes casos, os custos são de 10 euros para a vacina antirrábica, 2,50 euros para o microchip e um euro para o boletim sanitário.

    As inscrições devem ser efetuadas presencialmente na Junta ou União de Freguesia da área de residência. Após o encerramento das candidaturas e validação dos dados, os tutores serão contactados pelo Centro de Recolha Oficial de Animais de Santarém (CROAS) para agendamento da intervenção.

    O município recorda ainda que todos os animais esterilizados no âmbito desta campanha deverão ser posteriormente licenciados na respetiva Junta ou União de Freguesia.

    Etiquetas Relacionadas:
    animais de companhiacãogatoregiãosantarém

    Notícias relacionadas

    Região

    Homem detido pela GNR por tráfico de cocaína

    BY-Daniel Cepa 17 de agosto, 2026
    Região

    Homem detido pela PSP por conduzir alcoolizado, praticar condução perigosa e provocar um incêndio

    BY-Daniel Cepa 14 de agosto, 2026
    Região

    Santarém convida a descobrir a ligação histórica da cidade ao Tejo em visita guiada

    BY-Daniel Cepa 14 de agosto, 2026
    Região

    USF Vale do Sorraia promove workshop sobre aleitamento materno em Coruche

    BY-Daniel Cepa 12 de agosto, 2026
    Região

    Homem fica em prisão preventiva por tentar matar companheira

    BY-Daniel Cepa 12 de agosto, 2026
    Região

    Filho detido por violência doméstica contra a mãe de 74 anos

    BY-Daniel Cepa 12 de agosto, 2026