Santarém lança nova campanha de esterilização gratuita para cães e gatos

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O Município de Santarém avança a partir de hoje, dia 17 de agosto, com uma nova campanha de esterilização gratuita de animais de companhia destinada aos residentes do concelho.

A principal novidade desta edição passa pela descentralização do processo de inscrição, que passa a ser efetuado diretamente nas Juntas e Uniões de Freguesia, numa medida que pretende facilitar o acesso dos munícipes ao programa, sobretudo daqueles com maiores dificuldades de acesso aos meios digitais.

A campanha decorre entre 17 de agosto e 15 de setembro e está limitada a 250 inscrições. O objetivo passa por promover o bem-estar animal, prevenir o abandono e apoiar as famílias no controlo da população de cães e gatos.

Para beneficiar da campanha, os tutores dos animais têm de residir no concelho de Santarém e apenas poderão inscrever um animal por pessoa. Os cães e gatos deverão ter microchip registado e, no caso dos cães, vacinação antirrábica válida.

Caso os animais não possuam microchip ou vacina antirrábica, estes procedimentos poderão ser realizados no próprio dia da cirurgia, ao abrigo da campanha da Direção-Geral de Alimentação e Veterinária. Nestes casos, os custos são de 10 euros para a vacina antirrábica, 2,50 euros para o microchip e um euro para o boletim sanitário.

As inscrições devem ser efetuadas presencialmente na Junta ou União de Freguesia da área de residência. Após o encerramento das candidaturas e validação dos dados, os tutores serão contactados pelo Centro de Recolha Oficial de Animais de Santarém (CROAS) para agendamento da intervenção.

O município recorda ainda que todos os animais esterilizados no âmbito desta campanha deverão ser posteriormente licenciados na respetiva Junta ou União de Freguesia.