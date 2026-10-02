Santarém promove iniciativa sobre saúde mental dos profissionais de saúde

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O Município de Santarém e a Unidade Local de Saúde da Lezíria (ULS Lezíria) promovem, no dia 8 de outubro, uma iniciativa dedicada à saúde mental e ao bem-estar dos profissionais de saúde.

A atividade, subordinada ao tema “A Saúde Mental nos Profissionais de Saúde”, realiza-se entre as 09h30 e as 12h30, na Oficina da Re.INserir, no edifício do Hospital Distrital de Santarém.

A iniciativa surge no âmbito do Dia Mundial da Saúde Mental, assinalado anualmente a 10 de outubro, e resulta de uma parceria entre o Município de Santarém, a ULS Lezíria, a Associação A Farpa e a Associação Re.INserir.

O encontro pretende criar um espaço de partilha e reflexão sobre a importância do bem-estar físico e emocional de quem trabalha diariamente na prestação de cuidados de saúde à população.

Durante a manhã serão abordados temas como a nutrição, o exercício físico, o sono e a gestão do stress. Serão também partilhadas estratégias destinadas a promover estilos de vida mais saudáveis e um maior equilíbrio entre as dimensões pessoal e profissional.

O programa encerra com uma demonstração culinária conduzida pelo chefe Rodrigo Castelo, dedicada à relação entre alimentação e saúde. O momento pretende também promover o convívio entre os participantes e destacar a importância dos hábitos alimentares num estilo de vida saudável.

A participação é gratuita, mas está sujeita a inscrição prévia através do formulário disponibilizado pela organização.