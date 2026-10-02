Sexta-feira, outubro 2, 2026 17:43
    Região

    Santarém promove iniciativa sobre saúde mental dos profissionais de saúde

    Por: Daniel Cepa 02 de outubro, 2026 2 minutos de leitura

    O Município de Santarém e a Unidade Local de Saúde da Lezíria (ULS Lezíria) promovem, no dia 8 de outubro, uma iniciativa dedicada à saúde mental e ao bem-estar dos profissionais de saúde.

    A atividade, subordinada ao tema “A Saúde Mental nos Profissionais de Saúde”, realiza-se entre as 09h30 e as 12h30, na Oficina da Re.INserir, no edifício do Hospital Distrital de Santarém.

    A iniciativa surge no âmbito do Dia Mundial da Saúde Mental, assinalado anualmente a 10 de outubro, e resulta de uma parceria entre o Município de Santarém, a ULS Lezíria, a Associação A Farpa e a Associação Re.INserir.

    O encontro pretende criar um espaço de partilha e reflexão sobre a importância do bem-estar físico e emocional de quem trabalha diariamente na prestação de cuidados de saúde à população.

    Durante a manhã serão abordados temas como a nutrição, o exercício físico, o sono e a gestão do stress. Serão também partilhadas estratégias destinadas a promover estilos de vida mais saudáveis e um maior equilíbrio entre as dimensões pessoal e profissional.

    O programa encerra com uma demonstração culinária conduzida pelo chefe Rodrigo Castelo, dedicada à relação entre alimentação e saúde. O momento pretende também promover o convívio entre os participantes e destacar a importância dos hábitos alimentares num estilo de vida saudável.

    A participação é gratuita, mas está sujeita a inscrição prévia através do formulário disponibilizado pela organização.

    Etiquetas Relacionadas:
    santarémsaudeulsULS Lezíria

    Notícias relacionadas

    Região

    Visitas guiadas dão a conhecer património e figuras históricas do Cemitério de Santarém

    BY-Daniel Cepa 1 de outubro, 2026
    Sociedade

    ULS Lezíria cria grupo multidisciplinar para reforçar cuidados de nutrição clínica

    BY-Inês Ribeiro 30 de setembro, 2026
    Região

    Profissionais da ULS Lezíria integram obra dedicada à Hospitalização Domiciliária

    BY-Inês Ribeiro 25 de setembro, 2026
    Região

    ULS Lezíria quer ouvir profissionais e utentes para melhorar os serviços de saúde

    BY-Inês Ribeiro 24 de setembro, 2026
    Região

    GNR desmantela grupo suspeito de roubos em aldeias do distrito de Santarém

    BY-Inês Ribeiro 24 de setembro, 2026
    Região

    Enfermeira da ULS Lezíria apresenta modelo de acompanhamento após alta hospitalar

    BY-Inês Ribeiro 23 de setembro, 2026