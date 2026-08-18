Paço dos Negros recebe aulas de Strong Nation a partir de setembro

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Paço dos Negros recebe, a partir de setembro, aulas de Strong Nation, uma modalidade desportiva que combina exercício físico, música e muita energia.

Sob a orientação do instrutor João Duarte, as aulas vão realizar-se todas as quartas-feiras, pelas 20h30, na Associação Desportiva Cultural e Recreativa de Paço dos Negros.

A iniciativa é promovida pela Junta de Freguesia, em parceria com a ADCR Paço dos Negros, e pretende proporcionar à população uma nova opção para a prática de exercício físico.

O Strong Nation recorre a movimentos de treino funcional sincronizados com a música, proporcionando sessões dinâmicas e intensas, destinadas a quem pretende manter-se ativo e praticar exercício de uma forma diferente.

As aulas começam em setembro e estão abertas a todos os interessados. Para participar, basta comparecer na ADCR Paço dos Negros, às quartas-feiras, pelas 20h30. Não é necessária qualquer tipo de inscrição prévia.

A nova atividade tem como objetivo incentivar a prática regular de exercício físico e promover hábitos de vida mais saudáveis junto da população de Paço dos Negros.