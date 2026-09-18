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    ADCR Paço dos Negros avança para as meias-finais da Taça Nacional sem entrar em campo

    Por: Inês Ribeiro 18 de setembro, 2026 1 minuto de leitura

    A Associação Desportiva, Cultural e Recreativa de Paço dos Negros está apurada para as meias-finais da Taça Nacional, sem necessidade de disputar os quartos de final.

    O adversário que lhes estava destinado, o Grupo Desportivo Sangianense, declarou indisponibilidade, determinando a passagem direta da equipa do concelho de Almeirim à próxima fase.

    O desfecho é inesperado, sobretudo tendo em conta o entusiasmo com que o clube tinha preparado o encontro. A partida estava marcada para este domingo, dia 20 de setembro, no Complexo Desportivo de Paço dos Negros, e seria o primeiro jogo oficial da época para a formação de Paço dos Negros.

    Apesar de o apuramento ter chegado sem bola tocada, a ADCR Paço dos Negros mantém-se em prova e com os olhos postos nas meias-finais. “Agora é continuar a trabalhar, manter o foco e preparar a próxima batalha”, pode ler-se nas redes sociais do clube.

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