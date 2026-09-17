Paço dos Negros disputa acesso às meias-finais da Taça Nacional

Imprimir

A Associação Desportiva, Cultural e Recreativa de Paço dos Negros recebe, no próximo domingo, 20 de setembro, o Grupo Desportivo Sangianense, em jogo dos quartos de final da Taça Nacional.

A partida está marcada para as 16h00, no Complexo Desportivo de Paço dos Negros, e será o primeiro encontro oficial da época para a formação do concelho de Almeirim. Em caso de vitória, a equipa de Paço dos Negros garante o apuramento para as meias-finais da competição.

Na antevisão ao encontro, a Associação Desportiva, Cultural e Recreativa de Paço dos Negros apela à presença da população nas bancadas, destacando a importância do apoio dos jogadores, familiares, amigos e habitantes da localidade.

“Mais do que um jogo, é o início de uma nova caminhada. E, para começar da melhor forma, precisamos de todos: jogadores, famílias, amigos e toda a nossa aldeia”, refere o clube.

A coletividade pretende ter o Complexo Desportivo de Paço dos Negros lotado para ajudar a equipa a alcançar a vitória e a continuar em prova.

“Queremos a vossa ajuda para conseguirmos a vitória e o apuramento para as meias-finais. Porque, dentro e fora das quatro linhas, somos uma só voz”, sublinha a Associação Desportiva, Cultural e Recreativa de Paço dos Negros.