Benfica do Ribatejo e União de Almeirim estreiam-se na nova época com jogos da Taça do Ribatejo

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O Grupo Desportivo de Benfica do Ribatejo e o União Futebol Clube de Almeirim realizam, este domingo, 20 de setembro, os primeiros jogos oficiais da temporada 2026/2027, ambos para a Taça do Ribatejo.

As duas equipas do concelho entram em campo às 16h00, com encontros disputados em Almeirim e Benfica do Ribatejo.

O Grupo Desportivo de Benfica do Ribatejo recebe o Grupo Cultural, Desportivo e Recreativo Bairrense, no Estádio Municipal de Almeirim.

Também às 16h00, o União Futebol Clube de Almeirim recebe o Sport Clube de Rio Maior, no Estádio D. Manuel de Mello, em jogo da primeira jornada da fase de grupos da Taça do Ribatejo.

Os dois encontros marcam o arranque oficial da nova temporada para as formações seniores do concelho, que procuram iniciar a participação na competição com resultados positivos perante os respetivos adeptos.