Domingo, setembro 20, 2026 08:05
    Desporto

    Benfica do Ribatejo e União de Almeirim estreiam-se na nova época com jogos da Taça do Ribatejo

    Por: Daniel Cepa 19 de setembro, 2026 1 minuto de leitura

    O Grupo Desportivo de Benfica do Ribatejo e o União Futebol Clube de Almeirim realizam, este domingo, 20 de setembro, os primeiros jogos oficiais da temporada 2026/2027, ambos para a Taça do Ribatejo.

    As duas equipas do concelho entram em campo às 16h00, com encontros disputados em Almeirim e Benfica do Ribatejo.

    O Grupo Desportivo de Benfica do Ribatejo recebe o Grupo Cultural, Desportivo e Recreativo Bairrense, no Estádio Municipal de Almeirim.

    Também às 16h00, o União Futebol Clube de Almeirim recebe o Sport Clube de Rio Maior, no Estádio D. Manuel de Mello, em jogo da primeira jornada da fase de grupos da Taça do Ribatejo.

    Os dois encontros marcam o arranque oficial da nova temporada para as formações seniores do concelho, que procuram iniciar a participação na competição com resultados positivos perante os respetivos adeptos.

    Etiquetas Relacionadas:
    almeirimbenfica do ribatejodesportounião de almeirim

    Notícias relacionadas

    Sociedade

    Almeirim recebe encontro que assinala uma década de formação em Medicina Geral e Familiar

    BY-Daniel Cepa 19 de setembro, 2026
    Sociedade

    Bombeiros de Almeirim abrem concurso para contratação de bombeiro profissional

    BY-Daniel Cepa 18 de setembro, 2026
    Desporto

    Ricardo Fortunato e Luís Leitão estreiam-se na Baja TT Sharish Gin

    BY-Redação 18 de setembro, 2026
    Sociedade

    CROAC promove manhã de passeio com cães do Canil Municipal de Almeirim

    BY-Inês Ribeiro 18 de setembro, 2026
    Sociedade

    CRIAL apadrinha árvore nos jardins do novo Hospital da Luz Ribatejo

    BY-Daniel Cepa 17 de setembro, 2026
    Cultura

    Exposição “Paradoxo” reúne obras de sete artistas na Galeria Municipal de Almeirim

    BY-Inês Ribeiro 17 de setembro, 2026