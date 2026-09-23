Helena Fidalgo inicia segundo mandato à frente do PS Almeirim e Cristina Casimiro lidera Mulheres Socialistas

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Helena Fidalgo tomou posse para um segundo mandato como presidente da Comissão Política Concelhia de Almeirim do Partido Socialista (PS), enquanto Cristina Casimiro assumiu a coordenação das Mulheres Socialistas – Igualdade e Direitos da Concelhia de Almeirim (MS-ID de Almeirim).

A cerimónia de tomada de posse das duas estruturas contou com a presença de Hugo Costa, presidente da Federação Distrital de Santarém do PS, e de Vera Simões, presidente da Estrutura Federativa das Mulheres Socialistas – Igualdade e Direitos do Distrito de Santarém (MS-ID de Santarém).

O PS Almeirim refere que a tomada de posse representa o início de “um novo ciclo com força renovada, determinação e sentido de responsabilidade”, destacando a intenção de reforçar a proximidade com a população e o trabalho desenvolvido no concelho.

“É tempo de unir, mobilizar e trabalhar por Almeirim, com proximidade, compromisso e dedicação”, assinala a estrutura concelhia, acrescentando que pretende prosseguir o trabalho “com confiança no futuro e com a vontade de fazer mais e melhor” pelo concelho.

Sete socialistas de Almeirim tomam posse na estrutura distrital

A Concelhia de Almeirim do PS destacou também a representação local na Estrutura Federativa das Mulheres Socialistas – Igualdade e Direitos do Distrito de Santarém.

Na reunião da Comissão Política da estrutura federativa, realizada, no dia 18 de setembro, na sede da Federação Distrital de Santarém do PS, tomaram posse Cristina Casimiro, Maria Emília Moreira, Helena Fidalgo, Ana Casebre, Teresa Marcelino, Maria Vieira e Maria Elisabete Reis.

Cristina Casimiro, que lidera agora a MS-ID de Almeirim, passou também a integrar a Mesa da estrutura federativa, enquanto Teresa Rodrigues e Maria Vieira integram o Secretariado.

Segundo a Concelhia de Almeirim, a participação das militantes nos órgãos distritais reflete “o compromisso e a dedicação das mulheres socialistas de Almeirim na luta pela igualdade e pelos direitos de todas e todos”.

A estrutura local desejou ainda sucesso às representantes almeirinenses nesta nova etapa, manifestando confiança numa representação do concelho assente nos valores da igualdade, participação cívica e intervenção política.