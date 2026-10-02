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    Sociedade

    Colisão na Ponte Salgueiro Maia obriga ao corte do IC10 e mobiliza helicóptero do INEM

    Por: Daniel Cepa 02 de outubro, 2026 1 minuto de leitura

    Uma colisão entre duas viaturas ligeiras de passageiros está a cortar a circulação na Ponte Salgueiro Maia, no IC10, entre Almeirim e Santarém, ao início da tarde desta sexta-feira, 2 de outubro.

    Segundo apurou O ALMEIRINENSE, uma das vítimas sofreu ferimentos graves, tendo sido acionado para o local o helicóptero do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM). A estrada encontra-se cortada nos dois sentidos de forma a permitir a aterragem do helicóptero.

    O acidente ocorreu cerca das 12h00 e, até ao momento, não existe previsão para a reabertura da via.

    A circulação encontra-se interrompida para permitir as operações de socorro, assistência às vítimas e remoção dos veículos envolvidos.

    No local estão os Bombeiros Voluntários de Almeirim, os Bombeiros Municipais de Alpiarça, apoiados por vários meios de socorro, bem como militares da Brigada de Trânsito da Guarda Nacional Republicana (GNR), que tomaram conta da ocorrência e estão a gerir o trânsito.

    As causas do acidente são, para já, desconhecidas.

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