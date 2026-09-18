Funeral de jovem que morreu após acidente em Almeirim realiza-se este sábado

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As cerimónias fúnebres de Bernardo Filipe dos Santos Ferreira, de 24 anos, que morreu na sequência da colisão entre uma trotineta e um motociclo, na Estrada Nacional 114, na Zona Industrial de Almeirim, realizam-se este sábado, 19 de setembro, em Santarém.

De acordo com a participação de falecimento, o corpo estará em câmara ardente na Capela do Crematório de Santarém, a partir das 15h00. As cerimónias religiosas começam às 15h30, no mesmo local, seguindo-se a cremação no Crematório de Santarém.

Bernardo Ferreira ficou em estado crítico na sequência do acidente ocorrido na noite de segunda-feira, 14 de setembro. A vítima circulava na trotineta envolvida na colisão com um motociclo.

Segundo apurou O ALMEIRINENSE, o jovem foi inicialmente transportado de ambulância para Alpiarça, onde seria transferido para um helicóptero do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e encaminhado, por via aérea, para Lisboa. O transporte aéreo não chegou a realizar-se e Bernardo Ferreira acabou por não resistir aos graves ferimentos quando estava a ser encaminhado, por via terrestre, para o Hospital Distrital de Santarém.

A vítima residia na zona do Pupo, em Almeirim. O condutor do motociclo, de 25 anos e também residente no concelho, sofreu ferimentos graves.

O alerta para o acidente foi dado às 22h15. Nas operações de socorro estiveram envolvidos 22 operacionais, apoiados por oito viaturas dos Bombeiros Voluntários de Almeirim, pela equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital Distrital de Santarém e pela Guarda Nacional Republicana (GNR).

A circulação automóvel esteve cortada durante mais de três horas, enquanto decorreram as operações de socorro, limpeza da via e recolha de prova por parte dos militares do Núcleo de Investigação de Crimes em Acidentes de Viação (NICAV) da GNR.