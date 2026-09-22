Choque em cadeia na Ponte D. Luís I provoca dois feridos

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Um choque em cadeia envolvendo três veículos ligeiros de passageiros provocou dois feridos ligeiros, na manhã desta terça-feira, 22 de setembro, na Ponte D. Luís I, que liga Almeirim a Santarém.

Segundo o Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil da Lezíria do Tejo, a colisão ocorreu no sentido Almeirim-Santarém. O alerta foi dado às 08h57 por uma viatura de comando dos Bombeiros Voluntários de Pernes, que passava no local.

As duas vítimas foram assistidas e estabilizadas pelas equipas de socorro, sendo posteriormente transportadas para o Hospital Distrital de Santarém.

A circulação rodoviária esteve condicionada e foi efetuada alternadamente por uma das vias, enquanto decorreram as operações de socorro, remoção dos veículos e limpeza da faixa de rodagem.

Nas operações estiveram envolvidos 13 operacionais, apoiados por cinco viaturas dos Bombeiros Voluntários de Almeirim e dos Bombeiros Voluntários de Santarém, bem como elementos da Polícia de Segurança Pública (PSP) e uma equipa da Infraestruturas de Portugal (IP).

A PSP de Santarém tomou conta da ocorrência e assegurou o controlo do trânsito no local.