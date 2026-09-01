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    Sociedade

    GNR detém dois suspeitos de assaltos em Almeirim

    Por: Daniel Cepa 01 de setembro, 2026 2 minutos de leitura

    A Guarda Nacional Republicana deteve, na manhã desta terça-feira, 1 de setembro, dois homens suspeitos da prática de assaltos na região, numa operação realizada na Travessa da Olaria, em Almeirim.

    Segundo apurou O ALMEIRINENSE, os detidos serão os presumíveis autores de um assalto ocorrido na segunda-feira, 31 de agosto, numa farmácia da freguesia de Muge, no concelho de Salvaterra de Magos.

    Os suspeitos, com antecedentes criminais por crimes semelhantes, circulavam pelo centro de Almeirim num motociclo de alta cilindrada, com matrícula falsa, vestidos de preto e com o rosto tapado, quando foram intercetados pelos militares da Guarda.

    De acordo com informações recolhidas por O ALMEIRINENSE, os indivíduos tentaram fugir às autoridades, tendo sido perseguidos pela GNR de Almeirim antes de serem detidos na Travessa da Olaria, junto aos Paços do Concelho.

    Os suspeitos estavam na posse de, pelo menos, uma arma de fogo, uma réplica de arma de fogo e uma faca, além de outros artigos alegadamente relacionados com a prática de furtos e roubos.

    Os dois homens foram conduzidos ao Posto Territorial de Almeirim, onde permaneceram sob custódia, devendo ser presentes a tribunal para primeiro interrogatório judicial e aplicação das respetivas medidas de coação.

    O Núcleo de Investigação Criminal da GNR de Santarém esteve no local e procedeu à recolha de prova. A investigação prossegue agora para apurar a eventual ligação dos detidos a outros crimes ocorridos na região.

    (em atualização)

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