Dois suspeitos de assaltos à mão armada detidos em Almeirim ficam em prisão preventiva

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Os dois homens detidos, no passado dia 1 de setembro, durante uma operação realizada na Travessa da Olaria, em Almeirim, vão aguardar julgamento em prisão preventiva.

Segundo apurou O ALMEIRINENSE, os suspeitos, de 53 e 44 anos, foram presentes, esta quarta-feira, 2 de setembro, a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhes sido aplicada a medida de coação mais gravosa.

Os dois homens são suspeitos de envolvimento em vários assaltos à mão armada ocorridos em Almeirim e em concelhos limítrofes, incluindo o roubo registado, na segunda-feira, 31 de agosto, numa farmácia da localidade de Muge, no concelho de Salvaterra de Magos.

Os suspeitos, de nacionalidade portuguesa e com antecedentes criminais por ilícitos semelhantes, circulavam pelo centro de Almeirim num motociclo de alta cilindrada, com matrícula falsa, vestidos de preto e com o rosto tapado, quando foram intercetados pelos militares da Guarda Nacional Republicana.

No local, O ALMEIRINENSE apurou que os indivíduos tentaram fugir às autoridades, tendo sido perseguidos pela Guarda Nacional Republicana antes de serem detidos na Travessa da Olaria, junto aos Paços do Concelho.

Num comunicado divulgado posteriormente, o Comando Territorial de Santarém da Guarda Nacional Republicana esclareceu que os dois homens foram detidos em flagrante pelos crimes de posse de arma proibida, falsificação de documentos e condução sem habilitação legal.

No decorrer da operação, os militares apreenderam um motociclo com matrícula falsa, uma arma de fogo de calibre 6,35 milímetros, um aerossol de defesa, vulgarmente conhecido como gás-pimenta, uma arma de plástico e abraçadeiras de eletricista.

Segundo a GNR, as diligências permitiram apurar que os detidos são suspeitos de estarem relacionados com o roubo à mão armada ocorrido em Muge, “bem como com outras ocorrências da mesma tipologia registadas na região”.

O Núcleo de Investigação Criminal da Guarda Nacional Republicana de Santarém esteve no local e procedeu à recolha de prova. Os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Almeirim e o processo foi encaminhado para a Polícia Judiciária, responsável pelo prosseguimento da investigação.