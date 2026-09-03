Quinta-feira, setembro 3, 2026 14:46
    Sociedade

    Tecnologia digital vai monitorizar estado de conservação da Ponte Salgueiro Maia

    Por: Daniel Cepa 03 de setembro, 2026 2 minutos de leitura

    A Ponte Salgueiro Maia, que liga Almeirim a Santarém, vai ter uma representação digital destinada a acompanhar o comportamento da infraestrutura ao longo do tempo e a apoiar a avaliação do seu estado de conservação.

    O projeto será desenvolvido pela Infraestruturas de Portugal, em parceria com a CAEmate e com o acompanhamento do Laboratório Nacional de Engenharia Civil.

    Através da tecnologia Digital Twin, também designada por gémeo digital, será criada uma representação virtual da ponte, alimentada com dados recolhidos diretamente na infraestrutura.

    Segundo a Infraestruturas de Portugal, a implementação desta tecnologia permitirá “acompanhar o comportamento da ponte ao longo do tempo e obter um conhecimento mais aprofundado sobre o seu estado de conservação”.

    A empresa pública explica que esta tecnologia constitui “uma ferramenta avançada de apoio à gestão”, permitindo reunir, cruzar e analisar a informação recolhida na Ponte Salgueiro Maia.

    De acordo com a Infraestruturas de Portugal, o sistema deverá ainda “contribuir para uma tomada de decisão mais informada e eficiente” relativamente à gestão e conservação da infraestrutura.

    O investimento integra a estratégia de modernização e transformação digital da Infraestruturas de Portugal, através da adoção de soluções inovadoras aplicadas à gestão das infraestruturas rodoviárias.

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