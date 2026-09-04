Sábado, setembro 5, 2026 13:07
    Onde há crise, há esperança

    PARA HOJE / 4.SET

    Por: Redação 04 de setembro, 2026 2 minutos de leitura

    A paciência é uma “paz-ciência”. A “paz-ciência” não se contenta com tratados de reconciliação nem com tréguas. Vai muito mais longe, pensa que tudo tem a sua hora e, ainda que não goze a paz, sabe vê-la no horizonte. A ciência da paz deve começar no momento do desencontro. A ciência da paz é a paciência. A paciência tem horizontes largos e é própria dos fortes.
    Vasco P. Magalhães, sj
    NÃO HÁ SOLUÇÕES, HÁ CAMINHOS
    365 vezes por ano não perguntes porquê, mas para quê.

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