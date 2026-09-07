Bombeiros de Almeirim recolhem garrafas do Volta para angariar fundos

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Os Bombeiros Voluntários de Almeirim lançaram uma campanha de recolha de embalagens, convidando a população a entregar garrafas e outras embalagens abrangidas pelo sistema de depósito Volta no quartel da corporação.

Sob o lema “Deixa o bombeiro fazer por ti”, a iniciativa permite que os cidadãos contribuam para os bombeiros sem terem de se deslocar às máquinas de recolha. As embalagens entregues no quartel serão posteriormente depositadas pela corporação.

“Entregue as suas garrafas no quartel e nós depositamos”, refere a campanha, que procura transformar o valor de depósito das embalagens numa fonte de apoio aos Bombeiros Voluntários de Almeirim.

Cada garrafa ou embalagem abrangida representa uma contribuição de dez cêntimos para a corporação.

Podem ser entregues garrafas e embalagens de plástico ou metal abrangidas pelo sistema, desde que estejam em condições de utilização nas máquinas de recolha.

A iniciativa junta a vertente ambiental ao apoio à corporação, permitindo que a reciclagem contribua para o trabalho desenvolvido pelos Bombeiros Voluntários de Almeirim.