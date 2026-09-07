Segunda-feira, setembro 7, 2026 16:36
    Sociedade

    Bombeiros de Almeirim recolhem garrafas do Volta para angariar fundos

    Por: Daniel Cepa 07 de setembro, 2026 2 minutos de leitura

    Os Bombeiros Voluntários de Almeirim lançaram uma campanha de recolha de embalagens, convidando a população a entregar garrafas e outras embalagens abrangidas pelo sistema de depósito Volta no quartel da corporação.

    Sob o lema “Deixa o bombeiro fazer por ti”, a iniciativa permite que os cidadãos contribuam para os bombeiros sem terem de se deslocar às máquinas de recolha. As embalagens entregues no quartel serão posteriormente depositadas pela corporação.

    “Entregue as suas garrafas no quartel e nós depositamos”, refere a campanha, que procura transformar o valor de depósito das embalagens numa fonte de apoio aos Bombeiros Voluntários de Almeirim.

    Cada garrafa ou embalagem abrangida representa uma contribuição de dez cêntimos para a corporação.

    Podem ser entregues garrafas e embalagens de plástico ou metal abrangidas pelo sistema, desde que estejam em condições de utilização nas máquinas de recolha.

    A iniciativa junta a vertente ambiental ao apoio à corporação, permitindo que a reciclagem contribua para o trabalho desenvolvido pelos Bombeiros Voluntários de Almeirim.

    Etiquetas Relacionadas:
    Bombeirosbombeiros voluntarios de almeirimcampanhafundos

    Notícias relacionadas

    Sociedade

    Bombeiros de Salvaterra de Magos assinalam 91.º aniversário com novas viaturas

    BY-Daniel Cepa 29 de agosto, 2026
    Sociedade

    Despiste na A13 provoca quatro feridos perto de Almeirim

    BY-Daniel Cepa 27 de agosto, 2026
    Sociedade

    Bombeiros de Almeirim investem 15 mil euros em 50 novos capacetes para os operacionais

    BY-Daniel Cepa 15 de agosto, 2026
    Sociedade

    Trabalhador agrícola fica gravemente ferido em acidente com máquina de tomate em Benfica do Ribatejo

    BY-Daniel Cepa 12 de agosto, 2026
    Sociedade

    Bombeiros de Almeirim chamados a três ocorrências em pouco mais de uma hora

    BY-Daniel Cepa 10 de agosto, 2026
    Região

    Comandante dos Bombeiros Voluntários de Salvaterra de Magos cessa funções

    BY-Daniel Cepa 8 de agosto, 2026