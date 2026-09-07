GNR deteta 79 veículos sem inspeção durante a última semana

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A GNR detetou 79 infrações por falta de inspeção periódica obrigatória durante a atividade operacional realizada no distrito de Santarém, entre os dias 31 de agosto e 6 de setembro.

A fiscalização rodoviária resultou na deteção de 550 infrações, com a falta de inspeção periódica obrigatória a representar a principal infração identificada. Seguiram-se 55 infrações relacionadas com o acondicionamento e disposição de carga, 23 por falta de seguro, 22 relacionadas com tacógrafos e 20 por falta de iluminação e sinalização.

Foram ainda registadas 20 infrações por problemas ou irregularidades nos pneus dos veículos, 19 por uso indevido do telemóvel durante a condução, 14 por falta ou incorreta utilização do cinto de segurança e/ou sistema de retenção para crianças e 10 por excesso de velocidade.

No mesmo período, a GNR registou 111 acidentes rodoviários no distrito, dos quais resultaram sete feridos graves e 45 feridos leves.

A operação resultou ainda em 38 detenções, destacando-se 20 por condução sob o efeito do álcool e 10 por condução sem habilitação legal. Foram também efetuadas detenções por desobediência, detenção ou tráfico de armas proibidas, furto de veículo motorizado e permanência ilegal em território nacional.

No âmbito da fiscalização geral, foram levantados 50 autos de contraordenação, incluindo 40 relacionados com legislação policial, cinco com a defesa da floresta contra incêndios, quatro com o consumo de produtos estupefacientes e um relativo à proteção e bem-estar animal.