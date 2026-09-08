Terça-feira, setembro 8, 2026 18:24
    Região

    PSP detém dois homens por tráfico de droga

    Por: Inês Ribeiro 08 de setembro, 2026 2 minutos de leitura

    A PSP deteve na segunda-feira, 7 de setembro, dois homens, de 26 e 35 anos, por suspeita de tráfico de droga, em Santarém. A detenção ocorreu na sequência de uma abordagem policial realizada pela Esquadra Integrada da Divisão Policial local.

    Na posse dos suspeitos foram apreendidas 64 doses individuais de haxixe, bem como duas facas com resíduos de produto estupefaciente.

    Os dois homens foram constituídos arguidos e ficaram sujeitos a termo de identidade e residência, tendo sido notificados para comparecer perante a autoridade judiciária esta terça-feira, 8 de setembro.

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