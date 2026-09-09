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    Alpiarça

    Alpiarça recebe rastreios gratuitos ao cancro da pele e da cavidade oral

    Por: Daniel Cepa 09 de setembro, 2026 2 minutos de leitura
    Female patient opening her mouth for the doctor to look in her throat. Otolaryngologist examines sore throat of patient.

    O Centro de Saúde de Alpiarça vai receber, no próximo dia 26 de setembro, rastreios gratuitos ao cancro da pele e da cavidade oral, numa iniciativa promovida pela Liga Portuguesa Contra o Cancro, através do Núcleo Regional do Sul.

    A ação conta com o apoio do Município de Alpiarça e da Unidade de Saúde Familiar de Alpiarça, tendo como objetivo sensibilizar a população para a importância da prevenção e da deteção precoce da doença.

    O rastreio ao cancro da pele destina-se a pessoas com mais de 50 anos, histórico familiar da doença, mais de 50 sinais, pele e olhos claros ou profissões que impliquem uma elevada exposição solar.

    Já o rastreio ao cancro da cavidade oral dirige-se a fumadores com 40 ou mais anos, pessoas com dor, lesões ou alterações da cor ou da superfície da mucosa oral, bem como a quem apresente um aumento de volume não habitual nas estruturas da boca ou das vias aéreas superiores. Podem também participar pessoas referenciadas pelo médico de família.

    Os rastreios realizam-se no Centro de Saúde de Alpiarça, situado na Rua José Rodrigues Domingos. A participação é gratuita, mas carece de inscrição prévia através do número 915 999 901.

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