Alpiarça recebe docentes com percurso pelos principais espaços da vila

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O Município de Alpiarça recebeu na quinta-feira, 9 de setembro, os docentes e auxiliares de educação do Agrupamento de Escolas José Relvas, numa sessão de acolhimento que marcou o início do novo ano letivo.

A receção decorreu no Auditório da Casa dos Patudos e contou com a presença da presidente da Câmara Municipal de Alpiarça, Sónia Sanfona, que deu as boas-vindas aos profissionais que chegam ou regressam às escolas do concelho.

Na mensagem dirigida à comunidade educativa, a autarca destacou a responsabilidade associada à profissão docente e o impacto que professores e educadores podem ter no percurso das crianças e jovens.

“Um novo ano letivo traz consigo novos desafios, novos projetos, novas aprendizagens e, sobretudo, novas oportunidades. Por detrás de cada aula, de cada palavra, de cada incentivo e de cada gesto de confiança, está uma oportunidade para transformar uma vida”, afirmou Sónia Sanfona.

A presidente da Câmara Municipal sublinhou também a dimensão humana do ensino, defendendo que o papel dos professores ultrapassa a transmissão de conhecimentos.

“Ser professor é deixar marcas que muitas vezes permanecem muito para além da escola. É ensinar conhecimento, mas também transmitir valores; despertar curiosidade, alimentar sonhos, preparar para o futuro e, sobretudo, acreditar em cada aluno no presente”, acrescentou.

Depois da sessão de acolhimento, os participantes realizaram um percurso por diferentes locais e equipamentos do concelho, numa iniciativa destinada a dar a conhecer o território aos docentes que chegam a Alpiarça e a recordar aos que regressam diferentes espaços do município.

O programa passou pela Igreja Paroquial, Mercado Municipal, Câmara Municipal, Zona Industrial, Centro de Saúde, recinto da ALPIAGRA, Rotunda do Cravo, Albufeira dos Patudos e Reserva Natural do Cavalo Sorraia. O dia terminou com uma visita guiada à Casa dos Patudos – Museu de Alpiarça.

A iniciativa permitiu apresentar aos profissionais diferentes dimensões do concelho, desde o património e a cultura aos serviços, equipamentos e espaços naturais.

No final, Sónia Sanfona deixou os votos do Executivo Municipal para o novo ano letivo, desejando “a todos os professores e educadores um excelente ano letivo, repleto de motivação, inspiração e muitos sucessos”.

“Que este novo ano seja marcado pela partilha, pelo conhecimento, pelo crescimento e, sobretudo, pelo sucesso dos nossos alunos”, acrescentou.

A autarca deixou ainda uma mensagem de boas-vindas aos docentes que chegam ou regressam às escolas de Alpiarça, desejando que tenham “um grande ano letivo”.