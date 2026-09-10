Limpeza das ruas e deposição de monos geram debate na Câmara de Almeirim

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A limpeza das ruas e a deposição de monos e resíduos volumosos na via pública estiveram em debate, na segunda-feira, 7 de setembro, durante a reunião do Executivo da Câmara Municipal de Almeirim. A questão foi levantada pela Coligação Agora as Pessoas, depois de várias queixas relativas à limpeza dos espaços públicos no concelho.

No período antes da ordem do dia, Maria Bernardina Andrada, vereadora sem pelouros eleita pela Coligação Agora as Pessoas, afirmou que têm sido apresentadas várias reclamações relacionadas com a limpeza das ruas e referiu que Almeirim será, entre os concelhos da Lezíria do Tejo, o que menos investe nas áreas do ambiente e da limpeza.

A autarca sugeriu a criação de locais específicos, em diferentes pontos do concelho, para a deposição de monos e resíduos volumosos, procurando evitar que estes materiais sejam abandonados junto aos contentores ou noutros espaços públicos.

Em resposta, Joaquim Catalão, presidente da Câmara Municipal de Almeirim, assinalou que a deposição irregular de monos na via pública é um problema transversal aos concelhos da Lezíria do Tejo. O autarca reconheceu, contudo, que a quantidade de resíduos volumosos colocados nas ruas do concelho de Almeirim é elevada.

Segundo o autarca, o município dispõe de um serviço permanente de recolha de monos, com duas equipas dedicadas. As Juntas de Freguesia de Fazendas de Almeirim e de Benfica do Ribatejo também asseguram este tipo de recolha nas respetivas áreas.

Apesar da existência do serviço, Joaquim Catalão afirmou que muitas pessoas não aguardam pela recolha e optam por depositar móveis, eletrodomésticos e outros resíduos volumosos na via pública.

O presidente da autarquia apelou, por isso, ao civismo da população e à utilização dos serviços disponíveis, evitando o abandono de resíduos junto aos contentores ou em locais não autorizados.

Ecolezíria reforça meios humanos e viaturas

Relativamente à recolha do lixo depositado nos contentores, Joaquim Catalão explicou que a responsabilidade pertence à Ecolezíria.

O presidente da Câmara Municipal de Almeirim, que também integra o Conselho de Administração da Ecolezíria como vogal, adiantou que a empresa intermunicipal está a reforçar os meios humanos e as viaturas para responder aos problemas registados na recolha de resíduos.

O autarca reconheceu igualmente as dificuldades sentidas pelo município na contratação de trabalhadores para os serviços de limpeza urbana. Joaquim Catalão afirmou que o reforço das equipas municipais nesta área continua a ser um objetivo, mas alertou para os obstáculos existentes no recrutamento de pessoal.