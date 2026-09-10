Perigo no concelho: Há javalis no meio das localidades

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A presença de javalis tem vindo a causar preocupação em algumas localidades da região, depois de terem sido registados vários avistamentos destes animais em zonas próximas de áreas habitacionais e de circulação rodoviária.

No concelho de Almeirim, existem relatos de várias pessoas que terão avistado vários javalis na estrada Velha dos Paços, entre Almeirim e Fazendas de Almeirim. Os avistamentos, segundo os relatos, terão acontecido em diferentes momentos, aumentando a atenção de quem circula naquela via, sobretudo durante os períodos da noite.

A presença destes animais em zonas próximas das estradas pode representar um risco, particularmente para os automobilistas, uma vez que os javalis podem atravessar repentinamente a faixa de rodagem. O perigo é ainda maior quando se trata de vários animais em grupo.

Os relatos têm gerado alguma apreensão entre a população, numa altura em que também têm sido comunicados avistamentos de javalis noutras localidades da região.

Apesar da preocupação, é importante que qualquer encontro com estes animais seja encarado com precaução. Não se deve tentar aproximar, alimentar ou encurralar os javalis, devendo ser mantida uma distância segura e comunicada a situação às entidades competentes sempre que exista risco para pessoas ou para a circulação rodoviária.

Já em agosto, um condutor apanhou um enorme susto e ficou com danos na zona do para-choques e guarda lamas, após colidir com uma vara de javalis que atravessou a Estrada Nacional 114, próximo da rotunda da Mercadona, entre Almeirim e a Raposa, cerca das 22h30.