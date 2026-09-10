Quinta-feira, setembro 10, 2026 20:02
    Sociedade

    Perigo no concelho: Há javalis no meio das localidades

    Por: Redação 10 de setembro, 2026 2 minutos de leitura

    A presença de javalis tem vindo a causar preocupação em algumas localidades da região, depois de terem sido registados vários avistamentos destes animais em zonas próximas de áreas habitacionais e de circulação rodoviária.

    No concelho de Almeirim, existem relatos de várias pessoas que terão avistado vários javalis na estrada Velha dos Paços, entre Almeirim e Fazendas de Almeirim. Os avistamentos, segundo os relatos, terão acontecido em diferentes momentos, aumentando a atenção de quem circula naquela via, sobretudo durante os períodos da noite.

    A presença destes animais em zonas próximas das estradas pode representar um risco, particularmente para os automobilistas, uma vez que os javalis podem atravessar repentinamente a faixa de rodagem. O perigo é ainda maior quando se trata de vários animais em grupo.

    Os relatos têm gerado alguma apreensão entre a população, numa altura em que também têm sido comunicados avistamentos de javalis noutras localidades da região.

    Apesar da preocupação, é importante que qualquer encontro com estes animais seja encarado com precaução. Não se deve tentar aproximar, alimentar ou encurralar os javalis, devendo ser mantida uma distância segura e comunicada a situação às entidades competentes sempre que exista risco para pessoas ou para a circulação rodoviária.

    Já em agosto, um condutor apanhou um enorme susto e ficou com danos na zona do para-choques e guarda lamas, após colidir com uma vara de javalis que atravessou a Estrada Nacional 114, próximo da rotunda da Mercadona, entre Almeirim e a Raposa, cerca das 22h30.

    Etiquetas Relacionadas:
    acidentesjavalis

    Notícias relacionadas

    Região

    Santarém regista duas burlas por falso acidente em 2026. GNR alerta para aumento dos prejuízos

    BY-Daniel Cepa 28 de agosto, 2026
    Sociedade

    Família de javalis provoca acidente na EN 114 entre Almeirim e a Raposa (c/vídeo)

    BY-Daniel Cepa 19 de agosto, 2026
    Sociedade

    Dois acidentes com máquinas provocam feridos graves no concelho de Almeirim

    BY-Daniel Cepa 16 de março, 2026
    Região

    Uma morte e 37 detenções na última semana

    BY-Inês Ribeiro 12 de janeiro, 2026
    Região

    GNR regista 32 detenções e mais de 100 acidentes na última semana

    BY-Inês Ribeiro 24 de novembro, 2025
    Região

    Operações da GNR resultam em 31 detenções e mais de 600 infrações rodoviárias

    BY-Inês Ribeiro 25 de agosto, 2025