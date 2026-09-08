Terça-feira, setembro 8, 2026 18:02
    Região

    GNR interceta três homens após furto de catalisador

    Por: Inês Ribeiro 08 de setembro, 2026 2 minutos de leitura

    Três homens, com idades entre os 35 e os 45 anos, foram identificados pela GNR, na segunda-feira, 7 de setembro, por suspeita do furto de um catalisador de uma viatura, em Marinhais, no concelho de Salvaterra de Magos.

    A ocorrência foi comunicada às autoridades através de uma denúncia relativa ao furto do catalisador. Os militares do Posto Territorial de Marinhais deslocaram-se ao local e, na sequência das diligências realizadas, intercetaram a viatura onde seguiam os três suspeitos.

    A GNR recuperou o catalisador furtado e apreendeu ainda uma rebarbadora, que terá sido utilizada na prática do crime.

    Os três homens foram constituídos arguidos e os factos foram remetidos para o Tribunal Judicial de Benavente, que ficará responsável pelo processo.

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