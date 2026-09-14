Segunda-feira, setembro 14, 2026 12:02
    Região

    GNR deteta 58 infrações no transporte de cargas na última semana

    Por: Inês Ribeiro 14 de setembro, 2026 2 minutos de leitura

    A GNR detetou 58 infrações relacionadas com o transporte e acondicionamento da carga durante a atividade operacional realizada no distrito de Santarém entre os dias 7 e 13 de setembro.

    Na área do trânsito, foram detetadas 636 infrações, com destaque para as 73 relacionadas com a falta de inspeção periódica obrigatória e as 58 relativas ao transporte e acondicionamento da carga.

    Foram ainda registadas 34 infrações por falta de seguro, 32 relacionadas com tacógrafos, 29 por uso indevido do telemóvel durante a condução, 20 por falta ou incorreta utilização do cinto de segurança e/ou sistema de retenção para crianças, 20 por falta de iluminação e sinalização e 18 por anomalias nos pneus.

    Durante a semana, a GNR registou ainda 89 acidentes rodoviários no distrito, dos quais resultaram um morto, quatro feridos graves e 34 feridos leves.

    No âmbito da atividade operacional, foram efetuadas 33 detenções, incluindo 11 por condução sob o efeito do álcool, 10 por condução sem habilitação legal, quatro por tráfico de estupefacientes, dois por desobediência, dois por detenção ou tráfico de armas proibidas e dois por violência doméstica.

    A fiscalização geral resultou ainda na elaboração de 65 autos de contraordenação, 57 dos quais relacionados com legislação policial, cinco com o consumo de produtos estupefacientes e três com a defesa da floresta contra incêndios.

    A fiscalização fez parte do conjunto de operações levado a cabo pelo Comando Territorial de Santarém ao longo da semana, que teve como objetivos a prevenção e o combate à criminalidade, a redução da sinistralidade rodoviária e a fiscalização de várias matérias.

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