CRIAL apadrinha árvore nos jardins do novo Hospital da Luz Ribatejo

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O Centro de Reabilitação e Integração de Almeirim (CRIAL) participou na iniciativa “Raízes que nos unem”, promovida, no dia 15 de setembro, nos jardins exteriores do novo Hospital da Luz Ribatejo, em Santarém.

A iniciativa reuniu várias instituições de solidariedade social do distrito, desafiadas a apadrinhar as árvores que vão crescer nos espaços verdes da nova unidade hospitalar do grupo Luz Saúde.

O CRIAL juntou-se às restantes instituições numa plantação simbólica, realizada em conjunto com elementos das equipas do Hospital da Luz Ribatejo. Junto de cada árvore foi colocada uma placa com a identificação da instituição responsável pelo seu apadrinhamento.

Além da árvore que fica ligada ao CRIAL, a instituição recebeu um diploma que reconhece formalmente a participação no projeto.

“Hoje, não estamos apenas a plantar árvores. Estamos a plantar raízes”, afirmou Pedro Patrício, administrador executivo do Hospital da Luz Ribatejo, na abertura da cerimónia.

Esta foi a primeira iniciativa do novo hospital a reunir instituições sociais provenientes de vários municípios do distrito de Santarém. O encontro pretendeu assinalar a chegada da Luz Saúde à região, antes da abertura da unidade, prevista para o último trimestre do ano.

Pedro Patrício destacou que, apesar de estar localizado em Santarém, o novo hospital pretende prestar uma resposta de âmbito regional, abrangendo concelhos como Almeirim, Abrantes, Tomar, Ourém, Torres Novas, Entroncamento e Rio Maior.

“O Hospital da Luz Ribatejo nasce em Santarém, mas não é apenas um hospital de Santarém. Queremos estar próximos das pessoas de Abrantes, Tomar, Ourém, Torres Novas, Entroncamento, Almeirim, Rio Maior e de tantos outros concelhos”, referiu o administrador executivo.

O responsável acrescentou que a unidade pretende estabelecer uma relação próxima com as famílias ribatejanas e com as instituições que trabalham diariamente no apoio às populações.

“Queremos que cada família ribatejana sinta que este hospital também é a sua casa. E escolhemos começar esta história com instituições que todos os dias dedicam o seu trabalho a cuidar de pessoas”, sublinhou.

Pedro Patrício realçou ainda que uma unidade de saúde não se constrói apenas através das instalações e dos equipamentos.

“Um hospital não se constrói apenas com paredes, tecnologia ou equipamentos. Constrói-se com pessoas”, afirmou.

A iniciativa procurou também reforçar o compromisso do Hospital da Luz Ribatejo com a responsabilidade social e a sustentabilidade ambiental, através da criação de um espaço verde ligado simbolicamente ao trabalho desenvolvido pelas instituições participantes.

“A nossa responsabilidade não termina quando cuidamos da saúde. Temos também uma responsabilidade social, ambiental e perante as gerações futuras”, assinalou Pedro Patrício.

Segundo o administrador executivo, as árvores representam o compromisso do novo hospital em estabelecer uma ligação duradoura com a comunidade.

“Estas árvores são um gesto simples, mas representam o compromisso de crescer de forma sustentável e em ligação com a comunidade. É esse o significado deste projeto: criar raízes que nos unam”, explicou.

Além do Centro de Reabilitação e Integração de Almeirim, participaram instituições de Santarém, Abrantes, Tomar, Entroncamento, Torres Novas e Rio Maior.

“Hoje plantamos árvores. A partir de hoje, começamos também a criar raízes”, concluiu Pedro Patrício.