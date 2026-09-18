Sexta-feira, setembro 18, 2026 20:02
    Desporto

    Ricardo Fortunato e Luís Leitão estreiam-se na Baja TT Sharish Gin

    Por: Redação 18 de setembro, 2026 1 minuto de leitura

    A dupla formada por Ricardo Fortunato, natural de Almeirim, e Luís Leitão, natural da Chamusca, prepara-se para fazer, este fim de semana, a sua estreia na Baja TT Sharish Gin, uma das provas de referência do todo-o-terreno nacional.

    A representar a Santag Racing, Ricardo Fortunato e Luís Leitão vão enfrentar as pistas alentejanas aos comandos de um Polaris RZR Pro R.

    Com entusiasmo e ambição para esta estreia, a dupla parte determinada a desfrutar da competição e, ao mesmo tempo, proporcionar bons momentos ao público que acompanha a Baja.

    O Polaris estará personalizado com a imagem dos seus parceiros Cacho Fresco – Adega de Almeirim e Teletejo, que se associam a este novo desafio.

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