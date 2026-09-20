Atletas de Almeirim conquistam três títulos na Taça de Portugal de Downhill Urbano

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Os atletas do Clube Aventura Juvenil da Raposa (CAJ Raposa) e da Academia Ciclismo 20 Kms Almeirim/Apolinários Irmãos estiveram em destaque na última prova da Taça de Portugal de Downhill Urbano, realizada, na noite de sábado, em Miranda do Corvo.

Matilde Brasileiro e Pedro Estêvão, ambos do CAJ Raposa, venceram a classificação final da competição nos escalões de sub-13 feminino e masculino, respetivamente. Leonel Bento, da Academia Ciclismo 20 Kms Almeirim/Apolinários Irmãos, conquistou a Taça de Portugal na categoria Master 55.

Matilde Brasileiro terminou a temporada em grande nível, ao vencer também a última prova da Taça de Portugal em sub-13 feminino, confirmando o primeiro lugar na classificação final do respetivo escalão.

A jovem ciclista juntou esta conquista ao título de campeã nacional de Downhill Urbano, alcançado, em agosto, em Castelo Branco, reforçando uma temporada de grande destaque.

Pedro Estêvão sagrou-se vencedor da Taça de Portugal no escalão de sub-13 masculino, depois da regularidade demonstrada ao longo das diferentes provas pontuáveis da época. O atleta do CAJ Raposa assegurou, assim, mais um título para o clube do concelho de Almeirim.

Já Leonel Bento confirmou o triunfo na classificação final de Master 55, levando a camisola de vencedor da Taça de Portugal para a Academia Ciclismo 20 Kms Almeirim/Apolinários Irmãos.

A última prova da temporada foi disputada num percurso urbano com cerca de 600 metros, entre o Cristo Rei e o edifício da Câmara Municipal de Miranda do Corvo.

O traçado atravessou vários locais emblemáticos da vila e combinou zonas de declive com setores técnicos e obstáculos urbanos, numa competição realizada em ambiente noturno.

Na categoria de elite masculina, Sauro Agostinho venceu a prova com o tempo de 58,802 segundos, enquanto Joana Nunes, do Sporting Clube de Travancinha-Seia, triunfou no setor feminino, concluindo a descida em 1 minuto, 22 segundos e 653 milésimos.

Com a conclusão da última prova pontuável, Bernardo Ruivo conquistou a Taça de Portugal na categoria de elite masculina, com 767 pontos, enquanto Joana Nunes venceu a classificação feminina, com 490 pontos.

Na classificação coletiva, a Auren Racing Team terminou a temporada no primeiro lugar, somando 200 pontos.