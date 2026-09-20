Domingo, setembro 20, 2026 16:31
    Desporto

    Atletas de Almeirim conquistam três títulos na Taça de Portugal de Downhill Urbano

    Por: Daniel Cepa 20 de setembro, 2026 2 minutos de leitura

    Os atletas do Clube Aventura Juvenil da Raposa (CAJ Raposa) e da Academia Ciclismo 20 Kms Almeirim/Apolinários Irmãos estiveram em destaque na última prova da Taça de Portugal de Downhill Urbano, realizada, na noite de sábado, em Miranda do Corvo.

    Matilde Brasileiro e Pedro Estêvão, ambos do CAJ Raposa, venceram a classificação final da competição nos escalões de sub-13 feminino e masculino, respetivamente. Leonel Bento, da Academia Ciclismo 20 Kms Almeirim/Apolinários Irmãos, conquistou a Taça de Portugal na categoria Master 55.

    Matilde Brasileiro terminou a temporada em grande nível, ao vencer também a última prova da Taça de Portugal em sub-13 feminino, confirmando o primeiro lugar na classificação final do respetivo escalão.

    A jovem ciclista juntou esta conquista ao título de campeã nacional de Downhill Urbano, alcançado, em agosto, em Castelo Branco, reforçando uma temporada de grande destaque.

    Pedro Estêvão sagrou-se vencedor da Taça de Portugal no escalão de sub-13 masculino, depois da regularidade demonstrada ao longo das diferentes provas pontuáveis da época. O atleta do CAJ Raposa assegurou, assim, mais um título para o clube do concelho de Almeirim.

    Já Leonel Bento confirmou o triunfo na classificação final de Master 55, levando a camisola de vencedor da Taça de Portugal para a Academia Ciclismo 20 Kms Almeirim/Apolinários Irmãos.

    A última prova da temporada foi disputada num percurso urbano com cerca de 600 metros, entre o Cristo Rei e o edifício da Câmara Municipal de Miranda do Corvo.

    O traçado atravessou vários locais emblemáticos da vila e combinou zonas de declive com setores técnicos e obstáculos urbanos, numa competição realizada em ambiente noturno.

    Na categoria de elite masculina, Sauro Agostinho venceu a prova com o tempo de 58,802 segundos, enquanto Joana Nunes, do Sporting Clube de Travancinha-Seia, triunfou no setor feminino, concluindo a descida em 1 minuto, 22 segundos e 653 milésimos.

    Com a conclusão da última prova pontuável, Bernardo Ruivo conquistou a Taça de Portugal na categoria de elite masculina, com 767 pontos, enquanto Joana Nunes venceu a classificação feminina, com 490 pontos.

    Na classificação coletiva, a Auren Racing Team terminou a temporada no primeiro lugar, somando 200 pontos.

    Etiquetas Relacionadas:
    20kmscaj raposadesportodownhilltaça de portugal

    Notícias relacionadas

    Desporto

    Benfica do Ribatejo e União de Almeirim estreiam-se na nova época com jogos da Taça do Ribatejo

    BY-Daniel Cepa 19 de setembro, 2026
    Desporto

    Ricardo Fortunato e Luís Leitão estreiam-se na Baja TT Sharish Gin

    BY-Redação 18 de setembro, 2026
    Foto de arquivo
    Desporto

    Paço dos Negros disputa acesso às meias-finais da Taça Nacional

    BY-Daniel Cepa 17 de setembro, 2026
    Cultura

    Francisco Camilo leva a arte urbana ao Estádio Municipal de Almeirim 

    BY-Daniel Cepa 17 de setembro, 2026
    Desporto

    Paço dos Negros conquista terceiro lugar por equipas no Trail Viver Santarém

    BY-Daniel Cepa 15 de setembro, 2026
    Desporto

    Fazendense perde com O Elvas e continua à procura da primeira vitória no Campeonato de Portugal

    BY-Daniel Cepa 14 de setembro, 2026