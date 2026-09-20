Fazendense goleia e regressa à 3.ª eliminatória da Taça de Portugal 28 anos depois

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A Associação Desportiva Fazendense (ADF) garantiu, este domingo, 20 de setembro, a passagem à 3.ª eliminatória da Taça de Portugal, ao golear o Ginásio Figueirense por 6-1, em Fazendas de Almeirim.

A formação orientada por Zé Miguel Dias chegou ao intervalo a vencer por 2-1 e confirmou a superioridade na segunda parte, com mais quatro golos sem resposta, fixando o resultado final em 6-1.

Com esta vitória, a ADF regressa à 3.ª eliminatória da prova rainha do futebol português 28 anos depois. A última presença dos charnecos nesta fase tinha acontecido na temporada 1998/1999, edição em que disputaram três encontros, conquistaram duas vitórias e foram eliminados na terceira ronda.

Nas participações posteriores, o melhor resultado alcançado pelo clube tinha sido a segunda eliminatória, fase atingida nas épocas 2000/2001, 2002/2003, 2007/2008 e 2025/2026.

Na presente temporada, a equipa de Fazendas de Almeirim já tinha eliminado o Moçarriense, por 1-0, na primeira eliminatória, com um golo de Torres Gomez.

O Fazendense segue agora para uma fase da competição em que entram também as equipas da Primeira Liga, podendo vir a receber um dos principais emblemas do futebol português.

O adversário dos charnecos na terceira eliminatória será conhecido esta quarta-feira, durante o sorteio marcado para as 14h00.