Recinto da Festa das Vindimas vandalizado durante a madrugada em Fazendas de Almeirim

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Pelo menos dois indivíduos terão vandalizado o recinto da Festa das Vindimas, instalado no Largo do Centro Cultural, em Fazendas de Almeirim, durante a madrugada deste domingo, 20 de setembro.

Segundo apurou O ALMEIRINENSE, os suspeitos foram avistados pelo guarda-noturno quando se encontravam no recinto das festividades, que começaram na sexta-feira, 18 de setembro, e terminam este domingo.

Ao que foi possível apurar, um extintor terá sido descarregado no recinto, deixando o espaço coberto pelo respetivo produto. Terão ainda sido vandalizadas algumas das barraquinhas de apoio à festa, de onde foram alegadamente furtados alimentos e bebidas.

A organização chamou ao local a Guarda Nacional Republicana (GNR), que tomou conta da ocorrência e iniciou as diligências necessárias. As circunstâncias do sucedido e a eventual identificação dos suspeitos estão agora a ser apuradas pelas autoridades.

Programa termina este domingo com desfile, folclore e noite de fados

Apesar da ocorrência registada durante a madrugada, a Festa das Vindimas tem previsto para este domingo o último dia de programação, dedicado à memória, às tradições e à música portuguesa.

O programa começou às 09h30, com uma missa pelos elementos e dirigentes já falecidos.

Às 15h00, realiza-se o Desfile Alusivo às Vindimas: O Passado e o Presente, com partida junto à ETA e chegada ao Centro Cultural. A organização convidou a população a participar com trajes alusivos às vindimas.

O Festival de Folclore começa às 16h00, com a participação do Grupo Folclórico de Penafiel, Rancho Folclórico e Etnográfico de Trancoso, Rancho Folclórico e Etnográfico Rosas da Aroeira, de Almalaguês, Rancho Folclórico Flores da Fonte Seca, de Redondo, Velha Guarda do Folclore de Fazendas de Almeirim e Grupo de Bombos Raia dos Sonhos, de Ladoeiro.

A edição de 2026 encerra com uma Noite de Fados, marcada para as 21h30, com Sofia Calado Ferreira, Diogo Pombas, Tiago Correia, Rui Tanoeiro, Ana Rita Prada e Rita Inácio. O acompanhamento musical estará a cargo de André Ramos, na viola de fado, e André Silva, na guitarra portuguesa.