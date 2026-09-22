Terça-feira, setembro 22, 2026 20:13
    Desporto

    Almeirim assinala Semana Europeia do Desporto com atividades gratuitas

    Por: Inês Ribeiro 22 de setembro, 2026 2 minutos de leitura

    Almeirim vai assinalar a Semana Europeia do Desporto 2026, entre 23 e 30 de setembro, com um conjunto de atividades desportivas gratuitas e abertas à população. A programação inclui aulas de hidroginástica e aquacross, atividades destinadas à população sénior, uma manhã desportiva dedicada ao Dia do Coração e uma caminhada pelo Circuito de Manutenção de Almeirim.

    A programação arranca na quarta-feira, 23 de setembro, com uma aula de hidroginástica, às 14h00, nas Piscinas Municipais de Almeirim. No mesmo dia, às 18h00, realiza-se a sessão de abertura do Desporto Sénior, na Biblioteca Municipal Marquesa de Cadaval.

    No sábado, 26 de setembro, está prevista uma aula de aquacross, às 09h30, nas Piscinas Municipais.

    A 28 de setembro começam as aulas de Educação Física para o pré-escolar e 1.º ciclo, integradas na programação da Semana Europeia do Desporto.

    No dia seguinte, 29 de setembro, Almeirim assinala o Dia do Coração com uma manhã desportiva, a partir das 09h00, junto ao Centro de Saúde de Almeirim. A atividade é realizada em parceria com esta unidade de saúde.

    A programação termina a 30 de setembro, com a iniciativa Caminhar pela Circular, marcada para as 19h00. A concentração está prevista para o circuito de manutenção.

    Todas as atividades integradas na programação são de participação gratuita e abertas à população, procurando incentivar a prática de exercício físico e promover hábitos de vida ativos.

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