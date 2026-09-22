Terça-feira, setembro 22, 2026 20:37
    Cultura

    Almeirim recebe dois espetáculos do FITIJ

    Por: Inês Ribeiro 22 de setembro, 2026 2 minutos de leitura

    Dois espetáculos integrados no XX Festival Internacional de Teatro e Artes para a Infância e Juventude (FITIJ) vão passar por Almeirim nos dias 29 e 30 de setembro, com sessões dirigidas à comunidade escolar e entrada gratuita.

    A programação começa na terça-feira, 29 de setembro, com o espetáculo “Mais um Record”, de Abraham Arzat, do México. A apresentação está marcada para as 10h30, no Centro Cultural de Fazendas de Almeirim, e é dirigida a crianças com mais de três anos.

    Com cerca de 50 minutos de duração, o espetáculo apresenta-se como uma proposta de clown, assente em momentos de comédia e em habilidades surpreendentes, proporcionando uma experiência pensada para o público infantil.

    No dia seguinte, 30 de setembro, o FITIJ chega ao Cine-Teatro de Almeirim com “Loop”, da companhia La Puntual, de Barcelona. A sessão está marcada para as 11h00 e destina-se igualmente a crianças com mais de três anos, tendo uma duração aproximada de 50 minutos.

    “Loop” parte de uma viagem imaginária a um planeta situado a dois anos-luz da Terra, numa proposta teatral que combina elementos visuais e movimento.

    As duas sessões são dirigidas à comunidade escolar e têm entrada gratuita, permitindo às crianças e jovens contactar com diferentes formas de expressão artística e com propostas teatrais provenientes de outros países.

    A passagem destes dois espetáculos por Almeirim integra a programação do XX FITIJ, festival internacional dedicado ao teatro e às artes para a infância e juventude, que reúne propostas dirigidas aos públicos mais jovens.

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