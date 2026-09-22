Almeirim ganha mais de 1500 habitantes em quatro anos e aumenta pressão sobre a habitação

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A população residente no concelho de Almeirim aumentou em 1556 pessoas entre 2021 e 2025, passando de 22.611 para 24.167 habitantes, segundo estimativas anuais produzidas pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) e divulgadas pela PORDATA.

O crescimento de 6,9% foi sustentado pela entrada de novos residentes, uma vez que o concelho registou, durante o mesmo período, mais mortes do que nascimentos.

Entre 2021 e 2025, Almeirim acumulou um saldo natural negativo de 613 pessoas, compensado por um saldo migratório positivo de 2169 residentes. A diferença entre os dois indicadores corresponde ao aumento total de 1556 habitantes.

Os valores relativos a 2025 não resultam de um novo recenseamento. Os últimos Censos foram realizados, em 2021, sendo os números dos anos seguintes estimativas anuais da população residente, atualizadas pelo INE.

No final de 2025, o concelho contava com 11.750 homens e 12.417 mulheres, apresentando uma densidade populacional de 109 habitantes por quilómetro quadrado.

Os dados da Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA) indicam que Almeirim tinha 2119 cidadãos estrangeiros residentes, no final de 2025, representando cerca de 8,8% da população total estimada do concelho.

A população estrangeira incluía 1182 homens e 937 mulheres. Almeirim era o sexto concelho da Lezíria do Tejo com mais cidadãos estrangeiros residentes, atrás de Santarém, Rio Maior, Benavente, Azambuja e Cartaxo.

O saldo migratório não corresponde, contudo, apenas à imigração estrangeira. Inclui também portugueses que passaram a residir em Almeirim, provenientes de outros concelhos ou regressados do estrangeiro.

A Carta Municipal de Habitação identifica a chegada de população oriunda do Leste europeu e da América Latina, assim como de residentes provenientes da Área Metropolitana de Lisboa, entre os fatores que estão a aumentar a procura por habitação no concelho.

O crescimento demográfico ocorre num período de forte valorização da habitação. O valor mediano da avaliação bancária em Almeirim passou de 691 euros por metro quadrado, em 2011, para 1349 euros, em 2025, correspondendo a um aumento próximo dos 95%.

Só entre 2024 e 2025, o indicador subiu de 1136 para 1349 euros por metro quadrado, uma diferença de 213 euros e um aumento de cerca de 18,8%.

Apesar da subida, Almeirim permanecia abaixo da mediana nacional, que atingiu 1949 euros por metro quadrado, em 2025.

Estes valores correspondem às avaliações efetuadas pelas instituições bancárias no âmbito de pedidos de crédito à habitação. Não representam diretamente os preços pedidos pelos proprietários nem os valores finais das vendas.

A pressão sobre o mercado levou o Município de Almeirim a prever, na Carta Municipal de Habitação, a criação de 566 habitações até 2036. O diagnóstico identifica 299 situações de carência habitacional, das quais 133 correspondem a condições consideradas indignas ainda por resolver e 166 a novos pedidos de apoio.