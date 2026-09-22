Santarém reúne 27 grupos folclóricos no IV Desfile do Traje Popular do Ribatejo

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Santarém recebe no próximo sábado, 26 de setembro, o IV Desfile do Traje Popular do Ribatejo, uma iniciativa que vai reunir cerca de 400 folcloristas de 27 grupos filiados na Federação do Folclore Português. O desfile tem início às 21h30, na Praça Sá da Bandeira, no Largo do Seminário.

A iniciativa pretende dar a conhecer a diversidade dos trajes tradicionais do Ribatejo e recordar os modos de vida, profissões, costumes e tradições associados às comunidades da região.

Ao longo do desfile, os diferentes grupos vão apresentar trajes representativos de várias épocas e contextos sociais, permitindo ao público conhecer peças de vestuário que fazem parte da memória e da identidade das comunidades ribatejanas.

A componente musical será assegurada pelos tocadores dos grupos participantes, que vão interpretar temas do repertório tradicional ribatejano ao longo do desfile.

O programa inclui ainda a recriação de diferentes quadros etnográficos relacionados com o quotidiano das comunidades rurais, entre os quais o embalar do menino para dormir, a praça das jornas e a ida dos noivos para o casamento.

A iniciativa é organizada pelos Grupos e Ranchos Folclóricos do Concelho de Santarém, com o apoio da Câmara Municipal de Santarém e da Federação do Folclore Português.

O IV Desfile do Traje Popular do Ribatejo tem como objetivo juntar diferentes grupos e tradições da região num momento de valorização do património etnográfico ribatejano.