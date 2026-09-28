Álcool ao volante volta a liderar detenções nas operações da GNR

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A GNR deteve 49 pessoas no distrito de Santarém durante a semana de 21 a 27 de setembro, 20 das quais por condução sob o efeito do álcool. No mesmo período, foram detetadas 583 infrações rodoviárias e registados 116 acidentes.

A atividade operacional foi desenvolvida pelo Comando Territorial de Santarém com o objetivo de prevenir e combater a criminalidade e a sinistralidade rodoviária, bem como reforçar a fiscalização nas diferentes áreas da sua competência.

De acordo com a GNR, em comunicado ao Jornal O Almeirinense, das 49 detenções realizadas, além das 20 por condução sob o efeito do álcool, 10 ocorreram por condução sem habilitação legal, quatro por permanência ilegal em território nacional, três por resistência e coação, três por desobediência e duas por tráfico de estupefacientes.

Foram ainda detidas duas pessoas por furto em residência, uma por violência doméstica e outra por furto de veículo motorizado.

Na fiscalização rodoviária, a GNR registou 583 infrações, com destaque para 83 por falta de inspeção periódica obrigatória, 40 por acondicionamento e disposição de carga, 30 por falta de seguro, 26 por falta de iluminação e sinalização e 20 por anomalias nos pneumáticos.

Foram também detetadas 17 infrações relacionadas com o uso indevido do telemóvel durante a condução, 17 por falta ou incorreta utilização do cinto de segurança e/ou sistema de retenção para crianças, nove por excesso de velocidade e sete relacionadas com tacógrafos.

No que diz respeito à sinistralidade rodoviária, foram registados 116 acidentes, dos quais resultaram 13 feridos graves e 48 feridos leves.

A atividade de fiscalização geral resultou ainda em 46 autos de contraordenação, incluindo 38 no âmbito da legislação policial, quatro relacionados com o consumo de produtos estupefacientes, dois no âmbito da proteção e bem-estar animal e dois relacionados com a defesa da floresta contra incêndios.