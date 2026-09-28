Caminhada solidária na Chamusca angaria 3 mil euros para Tiago Laranjinha

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A 3.ª Caminhada Solidária Da Terra Farmácia.Chamusca reuniu cerca de 300 pessoas e angariou 3 mil euros para ajudar Tiago Laranjinha, que enfrenta uma doença oncológica grave, a suportar os custos dos tratamentos e da recuperação.

A ação decorreu no dia 20 de setembro e teve um percurso de cerca de 6,5 quilómetros pelas ruas da Chamusca, juntando participantes de diferentes idades numa manhã marcada pela atividade física, convívio e solidariedade.

O valor angariado foi entregue a Tiago Laranjinha, numa iniciativa que procurou mobilizar a população em torno da sua recuperação.

“Ver 300 pessoas unidas por uma causa e conseguir transformar essa mobilização num donativo de 3 mil euros é, para nós, o melhor resultado possível da caminhada deste ano”, afirmou Salomé Brogueira, diretora técnica da Da Terra Farmácia.Chamusca.

A responsável agradeceu ainda o envolvimento da Câmara Municipal da Chamusca e de todos os que contribuíram para divulgar a iniciativa, destacando a participação da comunidade.

A caminhada voltou também a associar a prática de atividade física à promoção da saúde, mantendo a componente solidária que marcou esta terceira edição.

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