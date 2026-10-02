Almeirim sob aviso amarelo devido a trovoada, chuva forte e rajadas de vento

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O concelho de Almeirim vai estar sob aviso amarelo entre as 12h00 e as 21h00 de sábado, 3 de outubro, devido à previsão de condições favoráveis à ocorrência de fenómenos meteorológicos localizados. O alerta foi dado pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Durante o período do aviso, estão previstas trovoadas frequentes, precipitação por vezes forte, queda de granizo e rajadas de vento entre os 70 e os 90 quilómetros por hora. Prevê-se um fim de semana marcado pelo agravamento do estado do tempo. As temperaturas deverão oscilar entre os 17 e os 30 graus.

A situação deverá exigir especial atenção durante a tarde de sábado, período em que estará em vigor o aviso amarelo, sobretudo devido à possibilidade de ocorrência localizada de chuva intensa, trovoada, granizo e vento forte.

O aviso amarelo representa uma situação de risco para determinadas atividades, pelo que o IPMA recomenda o acompanhamento da evolução das condições meteorológicas e a adoção das precauções adequadas perante eventuais alterações das condições no terreno.