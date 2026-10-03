CRIAL e vereadora Catarina Salgueiro desavindos

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O Centro de Reabilitação e Integração de Almeirim (CRIAL) convidou Catarina Salgueiro, deputada e vereadora sem pelouros eleita pelo Chega na Câmara Municipal de Almeirim, a visitar as suas instalações, depois de vários episódios em que a instituição e a autarca manifestaram posições diferentes sobre donativos e apoios municipais.

As divergências começaram quando o Chega decidiu que os seus deputados entregariam 5% dos respetivos salários a instituições. Catarina Salgueiro anunciou, inicialmente, que pretendia atribuir esse valor ao CRIAL.

Contudo, a instituição optou por não receber a verba, por ter como princípio não aceitar donativos provenientes de atividades políticas. Perante esta posição, a deputada decidiu entregar o montante a outra instituição da região.

A questão voltou a surgir no Executivo da Câmara Municipal de Almeirim, no âmbito da atribuição de apoios municipais ao CRIAL.

Na reunião de 22 de junho, foi votado um apoio destinado à participação do CRIAL nas marchas populares. Catarina Salgueiro votou favoravelmente, deixando registado em ata o reconhecimento pelo trabalho desenvolvido pela instituição.

A vereadora manifestou, porém, estranheza relativamente à necessidade do pedido e solicitou informação sobre as contas do CRIAL e os apoios atribuídos pela Câmara Municipal de Almeirim.

A 13 de agosto, o Executivo aprovou a atribuição de um novo apoio ao CRIAL, desta vez no valor de oito mil euros, destinado à colónia de férias dos utentes.

Catarina Salgueiro voltou a votar favoravelmente, mas considerou que a proposta não apresentava justificação suficiente e reiterou a necessidade de os pedidos serem acompanhados pelas respetivas contas e por informação detalhada sobre a aplicação das verbas.

Segundo apurou O ALMEIRINENSE, os esclarecimentos adicionais terão sido apresentados posteriormente, após o regresso de férias do vereador Mário Figueiredo.

No seguimento das posições assumidas pela autarca, O ALMEIRINENSE teve acesso a uma carta dirigida pelo CRIAL a Catarina Salgueiro.

Na comunicação, a instituição responde às questões levantadas e convida a deputada e vereadora a conhecer diretamente o trabalho desenvolvido.

“Deixo desde já o convite para, se for do seu interesse, visitar e conhecer o CRIAL. Em qualquer dia, sem aviso prévio, das 10h00 às 16h00. Assim se pode verificar o real dia a dia do CRIAL”, pode ler-se na carta.

O convite deverá ser aceite por Catarina Salgueiro, estando prevista uma visita às instalações da instituição. A deputada poderá ainda fazer-se acompanhar por uma comitiva parlamentar.

O encontro permitirá à autarca conhecer o funcionamento do CRIAL, as respostas sociais disponibilizadas, o trabalho dos profissionais e as atividades desenvolvidas diariamente com os utentes.

A divergência entre as duas partes tem-se centrado, sobretudo, na origem dos donativos, na fundamentação dos apoios públicos e na apresentação de informação financeira, não tendo impedido Catarina Salgueiro de votar favoravelmente as propostas de apoio municipal à instituição.