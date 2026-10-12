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    Desporto

    União de Almeirim estreia-se com vitória frente à Académica de Santarém

    Por: Inês Ribeiro 12 de outubro, 2026 1 minuto de leitura

    O União Futebol Clube de Almeirim iniciou a participação na II Divisão Distrital da Associação de Futebol de Santarém com uma vitória por 2-1 frente à Associação Académica Santarém, no domingo, 11 de outubro, no Estádio D. Manuel de Mello, em Almeirim.

    A equipa almeirinense chegou ao intervalo em desvantagem, por 1-0, mas conseguiu inverter o resultado na segunda parte. Dinis Amendoeira restabeleceu a igualdade aos 54 minutos e Lucas Pires marcou aos 90.

    Com esta vitória na jornada inaugural, o União de Almeirim soma os primeiros três pontos no campeonato, depois de uma segunda parte em que conseguiu dar a volta ao resultado frente à equipa de Santarém.

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