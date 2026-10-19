Escolas de Almeirim assinalaram Dia Mundial da Alimentação com iniciativas solidárias

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A Escola Básica 2,3 Febo Moniz, a Escola Secundária Marquesa de Alorna (ESMA) e a Escola Básica dos Charcos assinalaram o Dia Mundial da Alimentação, a 16 de outubro, com atividades de sensibilização para uma alimentação saudável, exposições, degustação de fruta e recolhas solidárias de alimentos. O programa incluiu ainda a inauguração do projeto «Volta para aqui», cujas receitas revertem a favor dos Bombeiros Voluntários de Almeirim.

As iniciativas decorreram de forma articulada entre a EB Febo Moniz e a ESMA, envolvendo diferentes disciplinas e projetos escolares. A Câmara Municipal de Almeirim associou-se às comemorações, oferecendo fruta para degustação pelos alunos.

Na EB Febo Moniz, decorreram exposições temáticas, sessões de sensibilização para uma alimentação saudável, atividades de promoção do consumo de fruta fresca e uma recolha solidária de alimentos.

Na ESMA, o programa incluiu a exposição «Ciência à Mesa», realizada por alunos do 11.º ano, trabalhos de estudantes do 9.º ano sobre os valores nutricionais dos seus alimentos favoritos e trabalhos de alunos de Artes Visuais. A escola promoveu também uma recolha de alimentos e uma degustação de fruta, com a participação das alunas do Curso Profissional de Técnico de Apoio à Infância.

Também os alunos da EB dos Charcos participaram nas comemorações, com a confeção de sobremesas à base de diferentes frutas. A atividade permitiu recordar a importância de uma alimentação saudável, equilibrada e diversificada.

Um dos destaques do dia foi a inauguração do projeto «Volta para aqui», na ESMA, onde foi instalado um depósito, à entrada do bloco do bar e do refeitório, destinado à recolha de garrafas e embalagens, cujas receitas revertem a favor dos Bombeiros Voluntários de Almeirim.

O Agrupamento de Escolas de Almeirim agradeceu a colaboração de todos os que contribuíram para a concretização das iniciativas, que juntaram educação alimentar, participação dos alunos e solidariedade.