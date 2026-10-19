João Vitor Costa assinala 50 anos de carreira com exposição em Santarém

Imprimir

A exposição ’50 Anos de Pintura’, de João Vitor Costa, pode ser visitada na Casa do Brasil/Casa Pedro Álvares Cabral até ao dia 31 de dezembro, de terça a sábado, entre as 9h/12h30 e 14h/17h30.

A mostra foi inaugurada na tarde de sábado, 17 de outubro, e teve casa cheia com muitos amigos do artista, natural de Almeirim, que vieram testemunhar uma carreira de meio século no mundo das artes plásticas.

A exposição, que permite mergulhar no universo visual e seguir a evolução do trabalho do artista ao longo das últimas cinco décadas, é acompanhada por um pequeno catálogo com vários textos sobre o percurso de João Vitor Costa e inclui ainda imagens de todas as obras em exposição, que podem ser apreciadas ao vivo até ao último dia do ano.