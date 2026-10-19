Segunda-feira, outubro 19, 2026 20:00
    Cultura

    João Vitor Costa assinala 50 anos de carreira com exposição em Santarém

    Por: Redação 19 de outubro, 2026 1 minuto de leitura

    A exposição ’50 Anos de Pintura’, de João Vitor Costa, pode ser visitada na Casa do Brasil/Casa Pedro Álvares Cabral até ao dia 31 de dezembro, de terça a sábado, entre as 9h/12h30 e 14h/17h30.

    A mostra foi inaugurada na tarde de sábado, 17 de outubro, e teve casa cheia com muitos amigos do artista, natural de Almeirim, que vieram testemunhar uma carreira de meio século no mundo das artes plásticas.

    A exposição, que permite mergulhar no universo visual e seguir a evolução do trabalho do artista ao longo das últimas cinco décadas, é acompanhada por um pequeno catálogo com vários textos sobre o percurso de João Vitor Costa e inclui ainda imagens de todas as obras em exposição, que podem ser apreciadas ao vivo até ao último dia do ano.

    Etiquetas Relacionadas:
    culturaJoão Vitor Costa

    Notícias relacionadas

    Foto: José Frade | Egeac
    Cultura

    Madalena Gil representa concelho de Almeirim na apresentação da Associação do Fado de Santarém em Lisboa

    BY-Daniel Cepa 16 de outubro, 2026
    Cultura

    Paço dos Negros recebe primeiro Motochurrasco

    BY-Daniel Cepa 9 de outubro, 2026
    Cultura

    Foros de Benfica recebe 5.º Encontro de Motas e Motorizadas

    BY-Daniel Cepa 9 de outubro, 2026
    Cultura

    Revista à portuguesa com Cidália Moreira sobe ao palco em Almeirim

    BY-Daniel Cepa 6 de outubro, 2026
    Cultura

    Gentes de Almeirim promove ciclo de conferências dedicado ao folclore e à etnografia em Almeirim

    BY-Daniel Cepa 6 de outubro, 2026
    Cultura

    Comédia “Pátio do Cunha” no Cine Teatro de Almeirim

    BY-Daniel Cepa 28 de setembro, 2026