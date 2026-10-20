Fazendas de Almeirim organiza Feira da Alimentação

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O Agrupamento de Escolas Salgueiro Maia realizou, no passado dia 14 de outubro, a 17.ª Feira da Alimentação, uma iniciativa que decorreu entre as 9h15 e as 13h00 e que voltou a mobilizar toda a comunidade educativa.

Esta iniciativa foi organizada pelo Projeto de Educação para a Saúde do Agrupamento de Escolas Salgueiro Maia. O evento reuniu alunos, professores, assistentes operacionais, encarregados de educação e diversos parceiros, promovendo a sensibilização para a adoção de estilos de vida saudáveis através de atividades pedagógicas, lúdicas e de convívio.

O evento contou com a participação de 16 bancas, dinamizadas pelas diferentes turmas do agrupamento, onde os alunos venderam produtos biológicos, gentilmente doados pelas suas famílias, reforçando a importância da colaboração entre escola e comunidade. O Departamento de Educação Especial e a Biblioteca Escolar também marcaram presença com bancas onde foi apresentada uma diversidade de produtos alimentares saudáveis.

O Departamento de Línguas participou igualmente com uma banca gastronómica, onde não faltaram crepes, arroz-doce, brownies e outras iguarias muito apreciadas pelos visitantes. Já na banca dedicada às Artes, os alunos tiveram oportunidade de demonstrar a sua criatividade.

Ao longo da manhã, os participantes puderam usufruir de diversas atividades lúdico-pedagógicas relacionadas com o tema da alimentação saudável. Foram dinamizadas três estações pelos professores dos Departamentos de Ciências Sociais e Humanas, de Matemática e Ciências Experimentais e da área do Desporto, proporcionando momentos de aprendizagem ativa e diversão. O Departamento de Línguas dinamizou ainda uma estação de Karaoke, que contou com uma participação entusiástica dos alunos.

A iniciativa contou também com a colaboração da Unidade de Cuidados na Comunidade de Almeirim e Alpiarça, em articulação com o Município, através da dinamização de uma banca coordenada pela Enfermeira Susana Escrevente. Neste espaço foram distribuídos copos de fruta à comunidade educativa e desenvolvida uma atividade pedagógica destinada aos alunos, promovendo de forma lúdica e interativa a adoção de hábitos alimentares saudáveis.

A animação foi também uma das componentes da feira, através de uma estação dinamizada pela Educação Social Patrícia Lemos e o Psicólogo Valter Silva, que envolveu os alunos em atividades recreativas repletas de entusiasmo e boa disposição.

A Feira da Alimentação constituiu, mais uma vez, um importante momento de convívio, partilha e sensibilização para a importância de uma alimentação equilibrada, evidenciando o empenho de toda a comunidade educativa na promoção da saúde e do bem-estar dos alunos.

A organização faz um balanço extremamente positivo da iniciativa, destacando o entusiasmo dos participantes, o envolvimento das famílias e o contributo de todos os parceiros que ajudaram a tornar este evento um verdadeiro sucesso.