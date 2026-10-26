‘Almeirim ON – Sopas de Outono’ angaria fundos para equipamentos dos Bombeiros de Almeirim

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O quartel dos Bombeiros Voluntários de Almeirim recebe, no dia 28 de novembro, a partir das 17h00, o Almeirim ON – Sopas de Outono, uma iniciativa solidária destinada a angariar fundos para a aquisição de equipamentos para o Corpo de Bombeiros.

Promovido pelos Bombeiros Voluntários de Almeirim e pela Almeirim Rescue Team – Equipa de Desencarceramento e Trauma, o evento terá como principal atração um concurso de sopas, acompanhado por castanhas assadas, bifanas, música e momentos de convívio.

O concurso está aberto a associações, coletividades, empresas, grupos informais e outros participantes interessados em apresentar uma sopa. A participação está limitada a 12 sopas, sendo que cada concorrente poderá apresentar apenas uma variedade, numa quantidade mínima de 15 litros.

Os participantes deverão garantir as condições necessárias para servir a sopa e cumprir as regras estabelecidas no regulamento. As propostas serão avaliadas por um júri e pelo público, estando previstos prémios para os vencedores.

As inscrições decorrem até 15 de novembro e podem ser feitas presencialmente no quartel dos Bombeiros Voluntários de Almeirim ou através do endereço eletrónico almeirimon@gmail.com.

A organização convida a população a participar no concurso ou a visitar o quartel para provar as sopas e apoiar a angariação de fundos. A iniciativa pretende juntar gastronomia, tradição e solidariedade, contribuindo para a aquisição de novos meios destinados à atividade dos bombeiros.