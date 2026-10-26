HC Os Tigres arranca campeonato com vitória em Torres Vedras

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O Hóquei Clube Os Tigres começou o Campeonato Nacional da 3.ª Divisão da melhor forma, ao vencer o Sporting Clube de Torres por 2-1, no domingo, 25 de outubro, em Torres Vedras.

A formação de Almeirim garantiu os primeiros três pontos na Zona Sul A com golos de Afonso Silva e Frederico Neves. Vicente Ponte marcou o único golo da equipa da casa.

O encontro, disputado no Pavilhão do Sporting Clube de Torres, terminou com sete faltas para a formação de Torres Vedras e quatro para os Tigres.

Na segunda jornada do campeonato, a equipa almeirinense estreia-se perante os seus adeptos, recebendo o Hóquei Clube da Mealhada B, no Pavilhão Alfredo Bento Calado, em Almeirim.