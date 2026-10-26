União de Almeirim continua imparável e Benfica do Ribatejo é goleado

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O União de Almeirim manteve o percurso vitorioso no Campeonato Distrital da 2.ª Divisão, ao derrotar o Samora Correia B por 3-0, enquanto o Benfica do Ribatejo foi goleado por 6-1 na deslocação ao terreno do Forense.

Gabriel Nogueira, João Rodrigues e Lucas Pires marcaram os golos da formação de Almeirim, que soma três vitórias nas três jornadas já disputadas no campeonato.

Já o Benfica do Ribatejo sofreu uma derrota pesada na deslocação ao terreno do Forense, onde perdeu por 6-1.

Na próxima jornada o Benfica do Ribatejo recebe o Salvaterrense e o União de Almeirim desloca-se ao terreno do Espinheirense.