Segunda-feira, outubro 26, 2026 17:03
    Desporto

    União de Almeirim continua imparável e Benfica do Ribatejo é goleado

    Por: Redação 26 de outubro, 2026 1 minuto de leitura

    O União de Almeirim manteve o percurso vitorioso no Campeonato Distrital da 2.ª Divisão, ao derrotar o Samora Correia B por 3-0, enquanto o Benfica do Ribatejo foi goleado por 6-1 na deslocação ao terreno do Forense.

    Gabriel Nogueira, João Rodrigues e Lucas Pires marcaram os golos da formação de Almeirim, que soma três vitórias nas três jornadas já disputadas no campeonato.

    Já o Benfica do Ribatejo sofreu uma derrota pesada na deslocação ao terreno do Forense, onde perdeu por 6-1.

    Na próxima jornada o Benfica do Ribatejo recebe o Salvaterrense e o União de Almeirim desloca-se ao terreno do Espinheirense.

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