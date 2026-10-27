Terça-feira, outubro 27, 2026 13:48
    Região

    GNR regista 30 detenções e 95 acidentes no distrito de Santarém numa semana

    Por: Inês Ribeiro 27 de outubro, 2026 2 minutos de leitura

    O Comando Territorial de Santarém da Guarda Nacional Republicana (GNR) registou 30 detenções e 95 acidentes rodoviários entre 19 e 26 de outubro, no âmbito da atividade operacional desenvolvida no distrito de Santarém.

    Durante este período, 16 pessoas foram detidas por condução sob o efeito do álcool e quatro por condução sem carta. A GNR deteve ainda quatro pessoas por furto, duas por tráfico de estupefacientes e uma por resistência e coação. Foram também registadas detenções por desobediência, permanência ilegal em território nacional e violência doméstica, com um caso em cada uma destas categorias.

    No âmbito da fiscalização rodoviária, os militares da GNR levantaram 481 autos de contraordenação. Entre as infrações detetadas, destacam-se 80 por falta de inspeção periódica obrigatória, 38 por excesso de velocidade, 36 por falta de seguro e 35 relacionadas com tacógrafos.

    Foram ainda registadas 29 infrações por uso indevido do telemóvel durante a condução, 28 por excesso de peso e 14 por anomalias nos pneumáticos.

    A atividade operacional semanal incluiu também 23 autos de contraordenação no âmbito da polícia geral, além dos 95 acidentes rodoviários registados no distrito durante o período em análise.

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