Sabores, vinhos e doçaria de Coruche em destaque no Festival Nacional de Gastronomia

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Coruche estará em destaque no 45.º Festival Nacional de Gastronomia na próxima quinta-feira, 29 de outubro, com um programa dedicado à promoção turística, à gastronomia, aos vinhos, ao artesanato e às tradições do concelho.

O Dia do Município de Coruche decorre na Casa do Campino, em Santarém, onde o espaço da Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo (CIMLT) receberá, entre as 12h00 e as 00h00, produtores, artesãos e representantes do território.

Ao longo do dia, os visitantes poderão conhecer a oferta turística do concelho, adquirir peças de artesanato e provar produtos locais, doçaria tradicional, enchidos e vinhos produzidos em Coruche. O programa inclui ainda uma roda da sorte com a atribuição de brindes institucionais.

Entre as 15h00 e as 16h00 realiza-se uma prova de doçaria tradicional de Coruche, com bolo de mel, coquinhos, areias e bolo de laranja e mel.

A componente gastronómica contará também com a farinheira preta, o chourição de Coruche e os torresmos do Talho e Salsicharia Tradicional de José João Ferreira.

A Quinta da Arriça estará representada através de uma prova de vinhos, marcada para as 16h00, conduzida pelo produtor Arlindo Marques Botas.

A iniciativa pretende dar a conhecer a identidade vitivinícola do concelho e valorizar a ligação entre os produtos, os produtores e o território.

O artesanato estará igualmente em evidência, com a participação de Felisbela Coutinho, responsável pelas Bonecas Belitas e pela arte da trapologia.

O projeto Entre Meios, de Maria José Santos, apresentará trabalhos baseados no aproveitamento de materiais, pintura e colagens, enquanto António Monteiro dará a conhecer a arte da encadernação em cortiça.

Um dos momentos centrais do programa realiza-se entre as 19h00 e as 20h00, no espaço de cozinha ao vivo do Festival Nacional de Gastronomia.

Manuela Paulo, do projeto Boas Trincas, vai preparar rabo de boi com couve lombarda e filhoses de Natal, uma proposta associada à cozinha tradicional de Coruche e aos sabores do território do toiro bravo.

O prato junta uma confeção prolongada da carne à couve lombarda e às filhoses, recuperando sabores tradicionalmente ligados às mesas familiares e à época natalícia.

Entre as 19h00 e as 21h00, os Fazendeiros del Pop vão percorrer o recinto com música e animação itinerante.

A presença do Município de Coruche servirá também para divulgar a próxima edição do evento gastronómico Comer de Carne, marcada para os dias 7 e 8 de novembro, no concelho.

A iniciativa dará continuidade, já no território, à promoção da gastronomia e dos produtos apresentada durante o Festival Nacional de Gastronomia.

O Dia do Município de Coruche pretende mostrar o concelho através dos sabores, dos vinhos, do artesanato e da cultura, valorizando os produtores e as pessoas que preservam os conhecimentos tradicionais.