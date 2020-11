Futebol volta a parar

A Associação de Futebol de Santarém seguindo o cumprimento das medidas excecionais agora conhecidas, determinou que as provas distritais estão suspensas nos fins de semana de 27 de novembro de 2020 e as 05:00 h do dia 2 de dezembro e 4 de dezembro de 2020 e as 23:59 h do dia 8 de dezembro.



Em comunicado, a Associação informa que no período entre as 23:00 h do dia 27 de novembro de 2020 e as 05:00 h do dia 2 de dezembro de 2020 e entre as 23:00 h do dia 4 de dezembro de 2020 e as 23:59 h do dia 8 de dezembro de 2020 não se realizarão os jogos agendados de todas as competições organizadas pela Associação de Futebol de Santarém.