“Não dou dinheiro a agentes imobiliários”, por Paulo Frutuoso

Este texto é para todos aqueles que costumam dizer “não dou dinheiro a agentes imobiliários”, “não trabalho com esses sanguessugas, abutres, esses parasitas, etc… os agentes imobiliários ganham muito dinheiro sem fazer nada”, “consigo fazer o vosso trabalho e não tenho de pagar nada”, “o vosso trabalho é simples, mostrar uma casa uma ou duas vezes e ganham comissões altíssimas”, “também sei tratar de documentos”. Peço-vos agora 2 minutos do vosso tempo.

Bem, antes de mais, quero deixar uma coisa bem clara: os agentes imobiliários são seres humanos como os demais mortais neste planeta e, como tal, merecem todo o respeito, como qualquer outro ser terráqueo.

Sabia que nós trabalhamos em média, 60 a 70h por semana (às vezes mais)?

Sabia que muitos dos agentes imobiliários deste país fazem de pai e mãe e que muitas das vezes negligenciam até o tempo de dar atenção à sua família em prol de muitas das vezes, tentar arranjar mais depressa um potencial cliente para o seu imóvel? (Ah, pois é….)

Sabia que nós chegamos a casa e, apesar de estarmos com a família, continuamos a ter de atender o telefone aos nossos clientes, às 20/21/22h 23h, pois são as horas que eles podem muitas vezes?

Sabia que abdicamos de sábados, domingos, feriados e/ou férias para podermos vender a sua casa? Para podermos encontrar a sua nova casa ?

Sabia que, muitas vezes, estamos com a nossa família e não estamos, porque as chamadas não escolhem dias e horas?

Sabia que não conseguimos passar umas férias sem o telefone e computador atrás, porque temos sempre clientes e negócios para acompanhar?

Sabia que temos de ter conhecimentos em psicanálise e psicologia para entender o que os nossos clientes necessitam? Temos, às vezes, que ser realmente psicólogos.

Sabia que temos de ter formação e alguns conhecimentos em contabilidade e advocacia?

Sabia que temos que ter formação e conhecimentos em fiscalidade?

Sabia que temos de conhecer e estar sempre a par da legislação?

Sabia que temos que ter cursos de fotografia para melhor apresentar o seu imóvel?

Sabia que, em muitos dos dias, percorremos tantos km como um Uber ou um taxista?

Sabia que, muitas vezes fazemos viagens de uma hora de carro, nos levantamos às 6 da manhã e os clientes não aparecem?

Sabia que passamos horas e horas por semana a fazer prospeção e a tentar encontrar imóveis e, muitas vezes, somos maltratados e espezinhados?

Sabia que quando uma venda não corre bem porque o cliente não conseguiu crédito bancário, nós temos todo o trabalho, esforço e dedicação e não ganhámos nada no final do dia?

Sabia que o nosso ordenado não é um dado adquirido e no final do mês a nossa comida na mesa depende do nosso esforço diário?

Sabia ainda que, para nós, não existem subsídios de férias e de Natal ?

Peço apenas para nos respeitarem no nosso trabalho, não nos tratarem como simples vendedores, não nos mandem para o alho ou bugalho só porque lhe perguntamos se pretende ajuda na venda do seu imóvel. Nós somos pessoas, nós somos como você é no seu trabalho, nós somos dedicados, nós tratamos de uma das coisas mais importantes e mais caras que vai comprar na sua vida. Nós tratamos da sua casa!

Obrigado a todos aqueles que confiam no meu trabalho.

Ah, e já agora: ADORO o que faço todos os dias

Paulo Frutuoso – Agente Imobiliário